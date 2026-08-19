TRENTO. Scatta l’allerta gialla in Trentino per temporali e criticità idrogeologica. La Protezione civile provinciale ha emesso l’avviso valido dalle ore 00 di giovedì 20 agosto fino alle 24 di venerdì 21 agosto su tutto il territorio provinciale.

Già nella prossima notte infiltrazioni di aria instabile potranno favorire lo sviluppo di temporali anche intensi, in spostamento verso est. La giornata di giovedì sarà invece caratterizzata da correnti sudoccidentali che, soprattutto dal pomeriggio, porteranno precipitazioni diffuse, a tratti intense e localmente temporalesche.

Dopo una probabile attenuazione nella mattinata di venerdì 21 agosto, nel pomeriggio è prevista una nuova fase di maltempo, con rovesci e temporali localmente intensi. Entro la serata di venerdì sono attesi accumuli medi tra 30 e 60 millimetri, con punte localmente superiori ai 100 millimetri, in particolare nelle aree soggette a stau.

La Protezione civile segnala il possibile verificarsi di erosioni e smottamenti, ruscellamenti superficiali, trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. I fenomeni temporaleschi potranno inoltre essere accompagnati da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni.

Possibili disagi anche alla viabilità e alla circolazione ferroviaria, oltre che alle reti di comunicazione e alla distribuzione dei servizi. I servizi provinciali intensificheranno il monitoraggio, mentre Vigili del fuoco volontari e Corpo forestale garantiranno il supporto alle attività sul territorio.

La Provincia invita la popolazione alla massima prudenza, evitando aree che possano presentare condizioni di pericolo, corsi d’acqua e piste ciclabili vicine agli alvei. Viene inoltre raccomandato di mettere in sicurezza gli oggetti sensibili al vento e di non sostare sotto alberi, impalcature, cartelloni o nei pressi di edifici con coperture instabili.