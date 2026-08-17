CAVEDAGO. L’incendio sul monte Bedolé, sopra Spormaggiore, è sotto controllo ma non è ancora spento. Nel tardo pomeriggio di oggi il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha raggiunto la base operativa allestita in località Priori, a Cavedago, dove vengono coordinate le operazioni. «Si è riusciti a contenere e controllare in sicurezza il fenomeno. Sono stati giorni complicati, in un periodo di forte presenza turistica», ha detto Fugatti, ringraziando vigili del fuoco, Protezione civile e tutti gli operatori.

La pioggia caduta nel pomeriggio ha dato una mano, ma non è bastata. In circa 20 minuti sono caduti 10 millimetri di pioggia, sufficienti a bagnare e raffreddare il terreno. Con il diradarsi delle nuvole e il ritorno del vento, però, alcuni focolai hanno ripreso attività. «Lo consideriamo un sorvegliato speciale – ha spiegato Umberto Meneghini, ispettore dell’Unione distrettuale di Mezzolombardo –. Non possiamo abbassare la guardia fino a quando non arriveranno precipitazioni abbondanti».

Il presidio continuerà nelle prossime ore. L’elicottero sarà operativo indicativamente dalle 7 alle 20 e domani mattina, 18 agosto, è prevista una ricognizione con i droni per individuare eventuali punti ancora caldi. Le squadre a terra realizzeranno inoltre in quota una striscia tagliafuoco per impedire alle fiamme di raggiungere i mughi e scongiurare il rischio che l’incendio passi sul versante opposto.

Imponente il lavoro svolto finora. L’elicottero dei vigili del fuoco permanenti ha effettuato circa 500 lanci, scaricando complessivamente 360 metri cubi d’acqua. Il Canadair ha effettuato altri 69 lanci per circa 414 metri cubi. Dal 15 agosto sono stati inoltre compiuti 183 viaggi per garantire il rifornimento idrico, per altri 350 metri cubi. Nelle operazioni sono impegnati da giorni i 16 corpi dei vigili del fuoco volontari del distretto di Mezzolombardo, affiancati da corpi di altri distretti.

Nel corso del sopralluogo è stata ricordata anche la collaborazione del Comune di Molveno, che nei giorni di maggiore afflusso turistico ha dovuto vietare temporaneamente l’accesso al lago per consentire ai Canadair di effettuare in sicurezza i pescaggi. La priorità resta ora impedire una nuova ripresa delle fiamme e mantenere sotto stretta sorveglianza tutta l’area.