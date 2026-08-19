BRESCIA. Sono in corso le ricerche di Almagiulia, una ragazza di 14 anni che si è allontanata nel pomeriggio di ieri, 18 agosto, dalla propria abitazione di Rezzato, in via Donizetti. Della minorenne non si hanno più notizie e le ricerche sono state estese anche alle province di Trento e Verona.

A chiedere la collaborazione dei cittadini è la Prefettura di Brescia, che ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. La 14enne sarebbe uscita di casa indicativamente tra le 16 e le 17 senza poi fare rientro. Il dispositivo è stato esteso, attraverso le rispettive Prefetture, anche ai territori trentino e veronese.

Gli accertamenti delle Forze di Polizia si stanno concentrando sulle possibili direttrici seguite dalla ragazza. Tra le ipotesi c'è quella che possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e aver preso un treno per spostarsi fuori provincia.

Al momento dell'allontanamento Almagiulia indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche e aveva con sé una borsa di tela nera. La Prefettura di Brescia chiede a chiunque l'abbia vista o abbia informazioni utili di segnalarlo immediatamente alle Forze di Polizia, contattando il Numero unico di emergenza 112.