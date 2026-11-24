TRENTO. Il termovalorizzatore di Bolzano Sud potrà ricevere al massimo 15 mila tonnellate di rifiuti trentini all’anno, contro le 15-20 mila previste dall’intesa del 2016. La giunta altoatesina guidata da Arno Kompatscher ha approvato la delibera che sostituirà l’accordo in scadenza il 31 dicembre 2026. Anche utilizzando per intero la quota concessa da Bolzano, il Trentino dovrà continuare a smaltire oltre 45 mila tonnellate all’anno fuori regione.

Le 15 mila tonnellate rappresentano il tetto massimo. A stabilire la quantità effettiva sarà ogni anno l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, sulla base dei margini disponibili in un impianto che può trattare fino a 130 mila tonnellate annue. L’assessore altoatesino Peter Brunner precisa che la priorità resta garantire lo smaltimento dei rifiuti dell’Alto Adige. Lo spazio residuo, disponibile soprattutto nei mesi invernali, potrà essere utilizzato per stabilizzare la produzione di energia e calore.

La delibera fissa anche il costo minimo per i carichi in arrivo dal Trentino. Alla tariffa applicata ai Comuni altoatesini si aggiungeranno almeno 30 euro a tonnellata. Secondo Giulio Angelucci, direttore dell’Ufficio provinciale Gestione rifiuti, la maggiorazione serve a evitare ricadute economiche sulla gestione pubblica altoatesina. Per Trento, invece, i conferimenti fuori regione possono costare più di quelli concordati con Eco Center a Bolzano.

Con la riduzione della quota si restringe lo spazio per una soluzione comune tra le due Province. Sul versante trentino, la proposta sottoposta all’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, in cui sono rappresentate le amministrazioni locali, individua nell’area della discarica di Ischia Podetti la sede di un termovalorizzatore da 100 mila tonnellate all’anno, destinato ai soli rifiuti non riciclabili del territorio. Il costo stimato è di 194 milioni di euro, con l’ipotesi di entrare in funzione entro il 2033. Progetto, investimento e tempi restano da valutare e confermare.