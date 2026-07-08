TRENTO. Da un bianconero all'altro. Da uno sport all'altro. Dal Basket al calcio. Dalla serie A alla serie A però. Dall'Aquila Basket alla Juventus. Un salto decisamente grande, di quelli che possono togliere il fiato, ma caricare di energia.

Quella che emana Benedetta Cestari, social manager di Aquila Basket che tra quindici giorni sarà nello staff social della "Vecchia Signora" del calcio italiano. "Benny", 25 anni, trentina di Trento, diploma agli Artigianelli in grafica e comunicazione e laurea magistrale in marketing e pubblicità a Verona, non è la prima social manager che spicca il volo da Trento. Prima di lei c'era stata la veronese Martina Quintarelli, ora Corporate Social Responsibility Manager all'Atalanta. Benedetta da due anni è all'Aquila Basket.

Prima lavorava al bar del palasport e da sempre è una giocatrice di pallacanestro. Quasi naturale, dovendo fare un tirocinio obbligatorio per l'università, chiedere di poterlo fare proprio all'Aquila Basket, anche se, spiega "Benny", «mai nella mia vita avrei immaginato di lavorare nel mondo dello sport, ma questo tirocinio ha cambiato le carte in tavola. Io avevo altri piani...».

Terminato il tirocinio e conseguita la laurea ecco che, dopo essersi guadagnata sempre più spazio, è stata assunta. «Da lì è partito un po' tutto - racconta -. Due anni belli e formativi. Lavorando ho imparato tantissimo. Molto più che all'università».

Benedetta, da quando è all'Aquila, è diventata una presenza che al palasport noti. La vedi fotografare e seguire le iniziative legate al pubblico. Cose che poi traduce in contenuti da pubblicare sui social. «Prima di me non c'era un vero e proprio social media manager, chi c'era faceva anche altre cose. Questo per me è stato importante perché mi sono potuta sviluppare un po' più liberamente. Infatti, ringrazio l'Aquila perché da subito mi ha lasciato un sacco di spazio per esprimermi, per portare le mie idee. E questo non è scontato. Per come sono fatta ho bisogno appunto di un lavoro con cui posso esprimermi e dire quello che penso».

E Benedetta si è potuta esprimere sia in tutta la parte social del club curando sia il profilo principale, sia quello delle giovanili, del camp, dello store. «Perdo il conto delle cose - spiega - perché per fortuna all'Aquila sono tantissime». Poi è arrivata la chiamata. Quella della Juventus. Non l'invio di un curriculum quindi, ma un "scusa, può interessarti?".

«Mi hanno contattato e sono andata a Torino, anche un po' per curiosare ed ispirarmi per un modello simile da portare all'interno di Aquila - racconta -. Hanno lo Juventus Creator Lab, un'area dedicata solo alla creazione di contenuti. Quindi sono andata a trovarli, ma poi, per una serie di cose, ci siamo trovati bene, ho parlato con loro per un po' di mesi e adesso a luglio è ufficiale». Certo che la Juventus... «Sono sempre aperta a nuove esperienze - sottolinea -. Per me non è mai un punto di arrivo, ma sempre uno tassello che si aggiunge e si vede cosa succede. Spero in futuro di poter collaborare ancora con Aquila, soprattutto per cose tipo il «To The Tower», magari già l'estate prossima». Benedetta, nel raccontarsi, sottolinea una cosa: «Ho sempre vissuto a Trento».

Ma ora c'è Torino. «Inizio questa nuova esperienza di vita in una nuova città, con la volontà di imparare il più possibile da un club tra i migliori». La consapevolezza dell'occasione per crescere non ha però smorzato l'emozione per la chiamata da parte di un club di tale portata. «L'emozione è stata tanta - non nasconde "Benny" -. Finché non è stato ufficiale non mi sono permessa nemmeno di gioire. Ma poi quando è stato il momento... Insomma, sono molto contenta. Anche adesso mi sembra una cosa impossibile. E invece è successa. Certo c'è un po' di paura però l'entusiasmo è davvero tanto e ho tanta voglia di fare. Non mi limito mai, do tutto sempre quello che posso». Poi Benedetta torna sui due anni all'Aquila.

«Ho dato veramente tutto quello che potevo dare - sottolinea -. Ho lavorato come se fosse mia. Devo ringraziare tutti i miei colleghi e in particolare Andrea Nardelli, che ho già ringraziato personalmente, per tutta la libertà che mi ha concesso».