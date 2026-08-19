TRENTO. Finferli e brise latitano, l'ondata anomala di calore sembra essere alle spalle, il calcio mercato non decolla perché di soldi ce ne sono pochi. E allora il tema clou di questo Ferragosto diventa la Lega. Un tema, in realtà, non nuovo: da settimane, da mesi qualcosa ribolle nel pentolone del Carroccio.

Ma l'intervista al Corriere della Sera del governatore lombardo Attilio Fontana, il fermento in alcune (molte?) sezioni locali, qualche mal di pancia, l'avvicinarsi dell'appuntamento di Pontida e una serie di ambizioni personali hanno scoperchiato la questione. E non è certo passata inosservata la foto utilizzata da tanti media nazionali per mettere in dubbio la leadership di Matteo Salvini: attorno a un tavolo ci sono Maurizio Fugatti, Luca Zaia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga. I "governatori ribelli", sono stati definiti. Oppure: "I presidenti del nord preparano la festa a un Salvini ormai isolato".

Una foto, va detto, datata novembre 2025 e pubblicata anche da Fugatti con la didascalia «Forza Lega. Forza Veneto». In ogni caso, Salvini è in discussione e un gruppo di - forti - leghisti che governano da anni sul territorio sta cavalcando l'onda del malumore. Ma perché adesso? Diciotto mesi fa Matteo Salvini veniva confermato segretario della Lega. E non per un pugno di voti, ma per acclamazione.

E non per la prima volta, ma per la terza. Dal 2013, e fino al 2029 (forse?), il leader sarà lui. Qui il primo nodo, legato appunto alle tempistiche: il vicesegretario federale della Lega e presidente del Veneto Alberto Stefani è andato subito al contrattacco. «Chi oggi polemizza, perché a suo tempo non ha scelto di candidarsi e di raccogliere il voto dei militanti?», ha detto al Corriere.

Non fa nomi il successore di Zaia, ma ai "governatori ribelli" probabilmente sono fischiate un po' le orecchie.Tornando alla cronologia: Salvini è stato confermato ad aprile 2025 e in questi sedici mesi cosa è accaduto per metterlo in discussione? Uno spartiacque è certamente quello di sei mesi fa, ovvero febbraio 2026: il generale Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. I moderati del Carroccio, tra cui certamente i quattro governatori, esultano. Salvini, che l'aveva scelto, no. E non esulta nemmeno parte della base militante, il lato destro, a cui il "Generale" piace. Ed è proprio lì che FN vuole attingere per provare a diventare l'ago della bilancia del futuro centrodestra nazionale. Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale spingono a destra, la Lega dei territori spinge al centro, Forza Italia sembra tagliata fuori e Salvini si trova con il cerino in mano.

Poi ci sono i sondaggi, che vedono la Lega in calo costante, con le Politiche che ormai sono dietro l'angolo (2027, che per i tempi politici vuol dire dopodomani). In questo polveroso contesto il Trentino potrebbe giocare un ruolo: sabato, infatti, è previsto l'arrivo di Matteo Salvini a Pinzolo. La Lega del Trentino ha già iniziato a pubblicizzare l'evento sui social: «Salvini a Pinzolo! Sabato 22 agosto alle 17.30 in piazza Carrera ci sarà un evento con il vicepremier Matteo Salvini e il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Vi aspettiamo numerosi», si legge nel volantino. Ad accogliere il vicepresidente, che in realtà arriverà già domani o dopodomani, ci saranno tanti leghisti locali "Fedeli alla Linea", per citare i Cccp tanto amati dal presidente Fugatti. Chi? Di sicuro l'assessore Roberto Failoni, considerato che Salvini è ormai di casa all'Hotel Cristina, di proprietà della famiglia dell'assessore. E quando arriva il segretario è Failoni a consigliare gli itinerari per i giri in mountain bike o a piedi e a mettere in fresca il Trentodoc. Quello buono.

Tra i big della Lega non mancherà Mirko Bisesti, che con Salvini ha lavorato a stretto contatto a Bruxelles. Ma ci saranno anche molti altri, anche se resterà da capire se saranno lì per il loro presidente o per il loro segretario. Il confronto tra i due, ovvero tra il leader che scricchiola e uno dei possibili ribelli pronti a dare la spintarella per farlo cadere, almeno in pubblico sarà certamente all'insegna di abbracci, sorrisi e selfie. Ma un po' più di tensione, almeno rispetto agli anni scorsi, ci sarà. Fermo restando che pubblicamente Fugatti non hai mai detto una parola contro Salvini. Poi c'è un'altra data segnata in rosso sul calendario, ovvero il 20 settembre a Pontida. Un raduno leghista che quest'anno si annuncia quantomai delicato.

Un anno fa Fugatti parlò dal palco - con a fianco proprio Zaia, Fontana e Fedriga, senza dimenticare Mirko Bisesti e Roberto Paccher - sottolineando i valori fondanti di una Lega «che è nata e resta antifascista», in un nemmeno troppo velato riferimento all'allora vicesegretario Vannacci.