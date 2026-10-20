TRENTO. Niente rapporti sociali, niente scuola, niente sport e uscite con gli amici. La propria stanza che diventa l’unico luogo di vita e i videogiochi e i social network che diventano l’unico amico. Stiamo parlando del fenomeno dell’hikikomori, l’isolamento volontario e prolungato che colpisce principalmente adolescenti e giovani adulti - di solito tra i 14 e i 30 anni -, con una forte prevalenza maschile.

Si tratta di una questione nota da decenni, partita in Giappone ma poi allargatasi in tutto il mondo, e della quale si è iniziato a parlare molto nei mesi e negli anni post Covid. E anche il Trentino, naturalmente, ne è coinvolto, con numeri in continua crescita. A livello politico in provincia a fine 2025 venne votata all’unanimità una mozione che ha portato poi, a marzo di quest’anno, all’istituzione del Tavolo integrato sul Ritiro sociale volontario.

Ma ora Michele Malfer, consigliere provinciale di Campobase, a un anno di distanza da quel primo atto politico, vuole tornare sul tema. «Ho depositato una nuova mozione - spiega - perché serve un cambio di paradigma: per restituire dignità e futuro ai nostri giovani bisogna puntare su lavoro protetto, smart working ed e-learning, superando l’approccio puramente emergenziale e assistenziale per passare a una strategia strutturale di inclusione socio-lavorativa. Inoltre bisogna affrontare un vulnus fondamentale: la fascia anagrafica di chi ha già superato l’obbligo scolastico e si trova al di fuori dei circuiti educativi e del mercato del lavoro».

Malfer parte dai dati per far capire come il fenomeno non possa essere sottovalutato: solo nei primi dieci mesi del 2026, l’associazione Auto Mutuo Aiuto di Trento ha registrato oltre 40 nuove richieste d’aiuto. «Si tratta spesso di giovani caratterizzati da spiccate abilità cognitive e informatiche, immobilizzati tuttavia da una profonda ansia prestazionale e da un’invalicabile avversione al giudizio sociale. Le tradizionali politiche attive del lavoro si dimostrano strutturalmente inadeguate di fronte a queste fragilità. L’iter ordinario dei Centri per l’Impiego, basato sulla presenza fisica allo sportello e su ritmi di inserimento aziendale standard, rappresenta per un ritirato sociale una barriera insormontabile».

Fatto il quadro, Malfer entra nello specifico e vuole impegnare la Giunta provinciale su quattro pilastri strategici: «In primo luogo vanno coinvolti strutturalmente l’assessorato allo sviluppo economico e l’Agenzia del Lavoro all’interno del Tavolo. Poi bisogna attivare modalità di presa in carico e bilancio delle competenze a distanza o domiciliari, istituendo la figura chiave del Job Mentor (Tutor per l’inclusione lavorativa). Ancora: vanno previste premialità e contributi per le imprese e le cooperative che affidino a soggetti certificati mansioni ad alto valore tecnico ed eseguibili integralmente da remoto e va strutturato un catalogo formativo e-learning».

Malfer conclude: «Inquadrare l’inclusione dei ritirati sociali come mera spesa pubblica rappresenta un errore prospettico. Al contrario, si tratta di un investimento economico e sociale fondamentale per il Trentino. Sostenere questi percorsi significa applicare concretamente il principio dell’autonomia: intercettare le nuove fragilità della modernità per trasformarle in opportunità di crescita umana, sociale ed economica per l’intero territorio».