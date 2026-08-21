TRENTO. Mentre in Lombardia i principali esponenti della Lega, dal presidente della Regione, Attilio Fontana, al segretario regionale e capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo, non esitano a chiedere un passo indietro al segretario Matteo Salvini nel nome di un ritorno ai valori della Lega Nord più «territoriale e federalista», in Trentino i leghisti si dividono, mentre il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, appare sembra sempre più determinato a sollecitare una svolta.

Da mesi si muove in sintonia con le posizioni del governatore lombardo insieme a Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, e all'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, per spingere Salvini a correggere la linea del partito.

A giugno, quando sembrava che si arrivasse a un coinvolgimento al vertice della Lega proprio di Zaia e Fedriga, in vista di un «conclave» di partito che avrebbe dovuto tenersi a luglio in Veneto e che poi è saltato, il trentino Fugatti aveva dichiarato: «Serve occuparsi del Nord e del tema territorio, federalismo e autonomia. Quello che la Lega sul territorio ha sempre fatto».A distanza di due mesi, con l'intervista al Corriere di Attilio Fontana, i governatori, che stanno lavorando anche alla nascita di un'associazione politica, una sorta di «corrente» interna, si mostrano sempre più decisi a non rinunciare al loro obiettivo e premono su Salvini.

In questo clima, non può non essere letto come uno strappo il fatto che sabato Fugatti non sarà a Pinzolo insieme a Matteo Salvini, per la prima volta in diciassette anni, per il tradizionale comizio alla Festa della Lega. Ufficialmente il presidente della Provincia giustifica la sua assenza dicendo che ha «un impegno personale».

Ma è evidente che se viene in Trentino il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture per il più importante appuntamento della Lega trentina, che cade tutti gli anni negli stessi giorni dopo Ferragosto, è difficile credere all'«impegno personale». Più facile è immaginare che forse questa volta Fugatti e gli altri governatori critici con il leader hanno deciso di fare sul serio non limitandosi ad abbaiare.

In Trentino, però, non tutti i leghisti la pensano come il presidente della Provincia. A cominciare dal segretario provinciale del partito, Diego Binelli, che proprio in questi giorni sta organizzando la festa della Lega a Pinzolo e aveva annunciato il comizio con Salvini e Fugatti, prima di essere costretto a correggere il manifesto. Si schiera con il segretario che assolutamente non vuole mettere in discussione. E lo stesso fa il capogruppo della Lega, Mirko Bisesti, da sempre vicino a Salvini di cui è stato anche collaboratore al Parlamento europeo.

Non ha condiviso il metodo di Fontana e si associa alla linea del presidente del Veneto, Alberto Stefani, che ricordando che Salvini è stato confermato dal congresso solo un anno fa, ha detto: «Io mi domando: chi oggi polemizza perché a suo tempo non ha scelto di candidarsi e di raccogliere il voto dei militanti?». Naturalmente al fianco del vicepremier c'è anche l'assessore provinciale, Roberto Failoni salviniano Doc, che ogni anno ospita il leader nel suo hotel di Pinzolo, come farà nei prossimi giorni. Mentre da sempre più vicine al governatore Fugatti sono l'assessora provinciale Giulia Zanotelli e la consigliera provinciale Stefania Segnana. Così come il consigliere provinciale Roberto Paccher che non ha mai digerito la scelta di Salvini di candidare Vannacci al Parlamento europeo e poi di farlo vicesegretario del partito.

Basti ricordare che il giorno in cui il generale Vannacci ha lasciato la Lega, Fugatti insieme proprio a Paccher, Segnana e Zanotelli si sono fatti fotografare nella buvette del consiglio provinciale mentre brindavano al suo addio per creare un suo partito che ora sta inesorabilmente erodendo consensi alla Lega. Fedelissima di Fugatti è anche la deputata di Ala, Vanessa Cattoi, cresciuta politicamente con il suo conterraneo di Avio.

Anche lei viene accreditata come una sostenitrice del progetto dei governatori del Nord per dare una raddrizzata alla linea politica impressa da Salvini negli ultimi anni, prima delle elezioni politiche dell'anno prossimo. Anche la senatrice ladina Elena Testor è sempre stata vicina a Fugatti, ed è per definizione una esponente territoriale, ma preferisce restare abbottonata e dice: «In questo momento non ho dichiarazioni».

Nessuno sa dire oggi come andrà a finire il braccio di ferro interno. Quel che è certo è che l'anno prossimo ci sono le elezioni e le candidature nella Lega vengono decise a Milano.