TRENTO. Cinque ambasciatori insieme a Palazzo Trentini per rendere omaggio alla figura di Alcide De Gasperi. I diplomatici di Australia, Ucraina, Giappone, Corea e Austria, tutti accreditati presso la Santa Sede, hanno visitato la mostra fotografica “Album 1946 – l’estate delle scelte”, allestita nella sede del Consiglio provinciale.

Tra gli ospiti anche l’ambasciatore australiano Keith John Pitt. La delegazione è stata accompagnata dal consigliere provinciale Andrea de Bertolini e accolta dal presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e dalla vicepresidente Mariachiara Franzoia. A illustrare i contenuti storici dell’esposizione è stato il curatore Marco Odorizzi.

La visita rientra in una tre giorni di appuntamenti dedicati alla figura di don Angelo Confalonieri, nato a Riva del Garda nel 1813 e morto nella penisola di Cobourg, in Australia, nel 1848. Missionario tra gli aborigeni australiani, viene ricordato per il suo impegno nella conoscenza e nella tutela delle minoranze etniche e linguistiche. Da qui il collegamento ideale con Alcide De Gasperi e con l'esposizione ospitata in via Manci.

Il programma ha previsto anche un appuntamento a Riva del Garda e un'iniziativa al Castello del Buonconsiglio. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto da Rolando Pizzini, docente di religione a Trento e autore di un volume dedicato alla figura di Confalonieri, presentato in passato alla presenza di papa Francesco.