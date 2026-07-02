ARCO. Una vita dedicata ad aiutare gli altri a trovare la propria forza. Ora è Mirco Signoretti, 36 anni, stimato personal e mental trainer di Arco di «Asd Fusion Art», ad aver bisogno del sostegno di tutti. La storia è questa: lo scorso 14 giugno, durante un matrimonio in Vallagarina, la sua vita è cambiata.

Secondo quanto ricostruito, Signoretti si sarebbe allontanato dal ricevimento per prendere un po' d'aria, a fine serata, arrivando fino a una staccionata. Da lì, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto nel vuoto, riportando gravi ferite. Le conseguenze sono pesanti: una grave lesione al midollo spinale che ha portato alla diagnosi di paraplegia permanente.

Per Mirco, però, la parola «arrendersi» non fa parte del vocabolario. Semplicemente non esiste. La sua, infatti, è una storia di resilienza che affonda le radici da lontano. «Mirco è un combattente dalla nascita. Nato prematuro con poche speranze di sopravvivenza, ha sfidato ogni prognosi e ha costruito una vita dedicata agli altri»: così lo descrivono gli amici più cari che hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma «Go Fund Me», diventata subito virale.

E in effetti, quella che poteva essere una vita segnata dalla fragilità è diventata un inno alla forza. Lo sport, il fitness e il mental coaching sono diventati la sua missione. Con il suo lavoro ha aiutato tantissime persone a credere in sé stesse, a rialzarsi e a trovare la propria forza interiore.

Non solo: Mirco Signoretti è anche uno scrittore prolifico. Negli ultimi anni ha dato alle stampe diverse opere, tutte pubblicate dalla casa editrice «Isenzatregua» di Riva.

Tra i suoi titoli, il saggio di crescita personale «A denti stretti. Come evitare le trappole della mente e realizzarsi nella quotidianità» (2022), «Sangue freddo cuore caldo» (2023) e i più recenti romanzi «Mancava solo lei» e «Volevo solo lei».

Oggi, però, la vita gli ha posto davanti la sfida più difficile. «Davanti a lui c'è un lungo percorso fatto di cure, riabilitazione e nuove esigenze per raggiungere la massima autonomia e indipendenza possibile» si legge nell'appello che sta circolando in queste ore. Per questo è nata una raccolta fondi, promossa dalla famiglia e dagli amici più stretti, con l'obiettivo di raccogliere le risorse necessarie per affrontare le spese dei prossimi mesi e permettere a Mirco di costruire il suo domani con maggiore serenità.

«Ogni contributo, piccolo o grande, sarà un aiuto concreto per affrontare le spese dei prossimi mesi e permettere a Mirco di costruire il suo domani con maggiore serenità, autonomia e indipendenza, continuando a seguire la sua vocazione: aiutare gli altri», prosegue il messaggio di chi ha lanciato l'iniziativa.

Dall'ospedale, Mirco ha voluto ringraziare i tanti amici e allievi che lo sostengono in questa nuova sfida: «Ho visto che avete fatto partire la raccolta fondi e mi avete fatto esplodere il cuore, sto provando a rispondere a tutti quelli che mi hanno scritto ma è davvero dura, ci tengo davvero a ringraziarvi» ha detto in un messaggio diffuso sui social in queste ore. Ora tocca agli altri restituire a Mirco un po' della forza che ha sempre seminato ma che non sembra affatto mancargli nemmeno in questo momento difficile.