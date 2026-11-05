Chengdu Zenitar Biomedical Technology Co., Ltd. (Zenitar) sta sviluppando il Flonoltinib Maleato (FM), un inibitore orale di JAK2/FLT3/CDK6 per neoplasmi mieloproliferativi (MPN), compresa la mielofibrosi (MF) e la policitemia vera (PV).

Zenitar ha avviato lo studio clinico randomizzato di Fase 2 FM-MF-02 (NCT07750574) negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile per selezionare la dose di Fase 3 per pazienti affetti da MF refrattaria e mai trattata con inibitori di JAK. Lo studio randomizzato FMF-02 (NCT06457425) ha raggiunto gli endpoint della settimana 24: SVR35 e TSS50 superiori con FM 50/100 mg rispetto a ruxolitinib; i dati precedenti sono stati illustrati in una presentazione orale all'ASH24 (#486) e all'ASH25 (#908). La partecipazione al Congresso ASH 2026 comprende il follow-up a lungo termine dello studio FMF-02 (presentazione orale, n. 411, 12 dicembre ore 16:30) e i dati di Fase 2 sulla PV refrattaria (presentazione poster, n. 3765, 13 dicembre, ore 18:00), entrambe nella Sessione 634.

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