Zayo (“la Società”), il principale gestore di reti di infrastrutture digitali, oggi ha annunciato una transizione programmata del CEO, con la nomina dell'ex dirigente di Verizon Sowmyanarayan Sampath a Direttore generale (CEO), a partire dal 1° settembre 2026. Sampath farà seguito a Steve Smith, che si ritirerà dall'incarico di CEO a seguito di un mandato di profondo cambiamento che ha stabilito Zayo come la base portante dell'economia dell'intelligenza artificiale. Smith continuerà a far parte del CdA di Zayo.

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