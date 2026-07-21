Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il pioniere di autenticazione resistente al phishing e creatore della passkey originale, la YubiKey , oggi ha annunciato la disponibilità generale della sua YubiKey 5.8 , segnando un'espansione del ruolo della passkey da autenticazione sicura per includere l'autorizzazione verificabile, basata sull'hardware. Il nuovo firmware garantisce una base per i flussi di lavoro aziendali sicuri nei portafogli di identità, la firma dei documenti e le approvazioni basate sull'intelligenza artificiale, fornendo al contempo agli sviluppatori le competenze critiche necessarie per testare, progettare e implementare in tempi brevi queste funzionalità di sicurezza di nuova generazione.

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