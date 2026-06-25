YesWeHack, la piattaforma per la sicurezza offensiva e la gestione delle esposizioni, presenta Agentic Pentest, una soluzione on demand che utilizza agenti AI autonomi per testare gli asset delle organizzazioni e generare risultati nell'arco della stessa giornata.

Frutto della vasta esperienza nella sicurezza offensiva che caratterizza YesWeHack, Agentic Pentest aiuta le organizzazioni a identificare le vulnerabilità, a testare la propria fruibilità nel mondo reale e a individuare percorsi di attacco rispetto alle risorse interessate.

La soluzione supporta i test di tipo black box, grey box e white box delle applicazioni per il web e per i dispositivi mobili, delle API e di altri asset che si interfacciano con internet.

YesWeHack, leader nella sicurezza offensiva in Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico, sfrutta i migliori modelli di frontiera utilizzabili per i test offensivi, tra cui modelli open-weight.

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Marine Magnant, vicepresidente marketing di YesWeHack

m.magnant@yeswehack.com





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