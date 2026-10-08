(evento Year in Infrastructure 2026 di Bentley Systems) - Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY) , la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori degli Year in Infrastructure Awards 2026 che, da oltre 20 anni, celebrano lo straordinario lavoro dei professionisti delle infrastrutture e il loro uso innovativo dei software Bentley, per migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007648389/it/

Il 7 ottobre 2026 Bentley Systems ha annunciato i vincitori degli Year in Infrastructure Awards 2026 (foto per gentile concessione di Bentley Systems)

Nel 2026 sono stati candidati oltre 300 progetti da organizzazioni di 53 Paesi. I vincitori sono stati selezionati da una giuria indipendente durante l’evento Year in Infrastructure 2026 di Bentley Systems, tenutosi il 6 e 7 ottobre a Singapore, nell’ambito di 12 categorie che coprono l’intero ciclo di vita delle infrastrutture e i loro diversi settori e discipline.

Cate Lochead, Chief Marketing Officer di Bentley Systems, ha dichiarato: "Ogni anno, i nostri utenti ci sorprendono con progetti straordinari che fanno progredire le infrastrutture in tutto il mondo. Quest’anno i finalisti sono andati ben oltre la digitalizzazione dei flussi di lavoro tradizionali. Collegando i dati tra le diverse fasi del ciclo di vita e le discipline ingegneristiche, hanno utilizzato l’IA per sbloccare potenzialità prima irraggiungibili. Questo nuovo ciclo di innovazione abilitata dall’IA richiede un ecosistema aperto, in cui i professionisti delle infrastrutture possano collegare i propri dati e i software che preferiscono per prendere decisioni migliori e più rapide. Bentley rende possibile questa apertura, dando agli ingegneri la libertà di risolvere più velocemente sfide complesse e costruire un futuro più resiliente e sostenibile."

I vincitori degli Year in Infrastructure Awards 2026

Acqua e acque reflue

Evides N.V. (Paesi Bassi): Digital twin operativi per la distribuzione idrica su larga scala

Città e strutture

Pinnacle Future Build Pvt. Ltd. (India): Digital twin del campus Pinnacle Infotech di Madurai

Edilizia

Wills Bros (Irlanda): Dublin Port MP2, attracchi 52 e 53

Ferrovie e trasporti

SUDOP PRAHA a.s. (Repubblica Ceca): HSR Boemia centrale (RS 1 VRT Poricany - Světlá nad Sázavou)

Ingegneria strutturale

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) (Indonesia): Stadio internazionale di Jakarta - ingegnerizzare il più grande tetto retrattile

Modellazione e analisi del sottosuolo

Intertechne Consultores S.A. (Brasile): Leapfrog e PLAXIS per la modellazione e la valutazione del contenimento dei materiali di risulta

Modellazione geospaziale e reality modeling

Aboitiz Renewables Inc. (Filippine): GeoShield

Ponti e gallerie

AYESA Engineering (Portogallo): Porto Metro 3.0: flusso di lavoro ottimizzato e integrato per la progettazione digitale di gallerie

Produzione di energia

South-to-North Water Diversion (Chongqing) New Energy Development Co, Ltd e POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited (Cina): Centrale elettrica digitale con accumulo a pompaggio Chongqing Yunyang Jianquan

Project Delivery

Port Polska (Polonia): Port Polska

Strade e autostrade

Torrens to Darlington Alliance (John Holland, Bouygues, Arcadis, Jacobs, Ventia) in partnership con South Australian Government, Department for Infrastructure and Transport (Australia): Progetto River Torrens to Darlington (T2D)

Trasmissione e distribuzione

APD Global (Australia): Clean Energy Link-North: delivery digitale guidata dall’IA per le energie rinnovabili

Founders’ Honors

Bentley ha inoltre conferito i Founders’ Honors a 17 progetti. Assegnati personalmente dai fondatori e dai dirigenti di Bentley, i Founders’ Honors premiano una selezione di progetti, persone e organizzazioni di spicco che riflettono l’obiettivo dell’azienda di far progredire le infrastrutture globali per una migliore qualità della vita.

I destinatari dei Founders’ Honors 2026 sono:

Constructioneering

PT Hutama Karya (Persero) (Indonesia): complesso parlamentare di Nusantara

Dati connessi

WSP Global Inc. (India): Piattaforma iTwin AI per l’intelligence del ciclo di vita dei progetti

Delivery basata su modelli

WSP USA Inc. (Stati Uniti): I-35 Capital Express Central - Downtown (CapEx Central)

Digital Champion

COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente (Portogallo): Stazione di Santos - estensione delle linee gialla e verde della metropolitana di Lisbona

Digital twin su larga scala

Almondz Global Infra Consultant Limited (India): NAKSHA

Infrastruttura digitale

Ampirical (Stati Uniti): Alimentare il più grande data center dell’emisfero occidentale

Intelligence sugli asset

Empresas Públicas de Medellín (Colombia): Digital twin del sistema di distribuzione secondaria dell’acqua di EPM

Istruzione - eccellenza nella didattica pratica con l’IA

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador): Gestione intelligente delle perdite con autoencoder

Istruzione - Eccellenza nella didattica del System of Systems Thinking

University of Glasgow - Smart Systems Group (Regno Unito): Regione metropolitana di Glasgow: co-creazione del futuro dei trasporti e dei sistemi multi-energia

Ottimizzazione della progettazione

POWERCHINA Fujian Electric Power Survey and Design Institute Co., Ltd. (Cina): Software di modellazione e ottimizzazione automatica per strutture offshore a camicia

Progettazione basata sulle condizioni del terreno

T.Y.Lin International Pte. Ltd. (Singapore): North-South Corridor - galleria stradale a doppia canna lunga 800 m, con 3 corsie per senso di marcia

Resilienza / Sostenibilità - Alimentare la mobilità di domani

FS Engineering S.p.A. (Italia): Sostenibilità energetica: autoproduzione per il sistema di mobilità verde

Sostenibilità energetica: autoproduzione per il sistema di mobilità verde TTC (Brasile): Elettromobilità nella regione meridionale

Resilienza / Sostenibilità - Città resilienti

Communauté d’Agglomération Pau Bearn Pyrénées - CAPBP (Francia): Data intelligence urbana: un CDE per infrastrutture resilienti al clima

Resilienza / Sostenibilità - Proteggere il futuro delle nostre risorse idriche

Maynilad Water Services, Inc. (Filippine): Estensione del rilevamento delle perdite in Maynilad dall’analisi DMA all’analisi dell’intero sistema

Resilienza / Sostenibilità - Ripristinare il nostro ambiente

Norconsult Norge AS (Norvegia): Raffineria di Mongstad - Revisione del rischio e delle misure di mitigazione per le falde acquifere contaminate

Per maggiori informazioni sugli Year in Infrastructure Awards 2026, visita il sito web Year in Infrastructure di Bentley .

# # #

Informazioni su Bentley Systems

In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley Systems per progettare, costruire e gestire infrastrutture migliori e più resilienti nell'ambito dei trasporti, idrico, energetico, delle città e non solo. Fondata nel 1984 da ingegneri per ingegneri, Bentley è il partner di riferimento delle società di ingegneria e dei proprietari-operatori di tutto il mondo, con software pensati per le diverse discipline ingegneristiche, nei vari settori industriali e in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso le nostre soluzioni Digital Twin, aiutiamo i professionisti delle infrastrutture a sbloccare il valore dei loro dati, per trasformare la project delivery e le prestazioni degli asset.

© 2026 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley, iTwin, Leapfrog e PLAXIS, sono marchi registrati o non registrati oppure marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007648389/it/

Per ulteriori informazioni, contattare:

Contatto stampa Bentley: Michaela Romero, PR@news.bentley.com

Contatto investitori Bentley: Eric Boyer, IR@bentley.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire