Integral, fornitore leader di tecnologie valutarie, oggi ha annunciato che Yapı Kredi Kripto ha scelto la tecnologia per il trading degli asset digitali targata Integral per la fornitura dei servizi di criptovalute del gruppo tramite il suo business degli asset digitali regolamentati prossimo al debutto.

La partnership prende forma in un contesto che vede la Turchia varare un nuovo quadro normativo destinato ai fornitori dei servizi di asset digitali, per creare un ambiente regolamentato grazie a cui le istituzioni finanziarie potranno espandere l'offerta rivolta ai clienti interessati ad accedere ai mercati delle criptovalute.

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