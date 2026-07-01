Xylem Inc. (NYSE: XYL), azienda leader globale nell'ambito delle soluzioni idriche, ha annunciato oggi due nomine per la leadership dirigenziale, con decorrenza dal 1º luglio. Entrambi i dirigenti faranno riferimento al Presidente e CEO Matthew Pine.

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Meredith Emmerich has been appointed EVP and President, Measurement and Control Solutions at Xylem.

Meredith Emmerich è stata nominata EVP e Presidente, Measurement and Control Solutions. Recentemente ha rivestito i ruoli di EVP e Presidente per la divisione Applied Water presso Xylem. Emmerich è entrata a far parte di Xylem nel 2024 provenendo da Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dove ha svolto il ruolo di Vicepresidente delle Global Enterprise Solutions e ha rivestito diversi ruoli di leadership senior, tra cui quello a capo dell'attività dei sistemi HVAC commerciali nelle Americhe e del portafoglio globale di soluzioni HVAC per il settore residenziale, il settore commerciale leggero e i sistemi VRF.

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