Xsolla, un’azienda commerciale mondiale, oggi ha annunciato il lancio di Game Biz Institute (GBI), una piattaforma editoriale in cui professionisti e ricercatori affermati del settore analizzano la componente commerciale dei videogiochi: distribuzione direct-to-player, pagamenti, monetizzazione, acquisizione utenti e fidelizzazione.

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Graphic: Xsolla

La progettazione dei videogiochi ha un proprio percorso di studi; il business dei videogiochi no. Motori grafici, pipeline, produzione e narrativa vengono insegnati in centinaia di università, mentre il meccanismo commerciale che determina se un buon lavoro possa trasformarsi in un’impresa solida viene ancora appreso attraverso costosi tentativi ed errori, in genere quando le decisioni cruciali sono già state prese. GBI nasce per colmare questa lacuna, pubblicando ciò che gli esperti hanno imparato sul campo gestendo queste attività.

“Gli sviluppatori di videogiochi non hanno mai avuto così tanti dati e così poca chiarezza”, spiega Chris Hewish, presidente Xsolla. “Il settore produce benchmark all’infinito, che però non dicono a uno studio cosa fare il lunedì mattina. GBI esiste per colmare questo divario. Abbiamo chiesto a chi effettivamente gestisce queste imprese, progetta queste economie e studia questi giocatori di spiegare cosa funziona e perché. Xsolla sviluppa l’infrastruttura alla base del commercio dei videogiochi, perciò vediamo cosa ha successo studiando oltre 1.500 team di sviluppo. GBI è dove questa conoscenza, unita alla competenza dei professionisti del settore, diventa uno strumento accessibile a ogni sviluppatore”.

Al momento del lancio la raccolta di articoli spazia dall’editoria indipendente alle economie virtuali, alla scopribilità e alla crescita regionale, alla gestione delle partnership e alle operazioni a lungo termine dei live service. Tra i collaboratori figurano un responsabile esperto di edizioni indie sulle ragioni per cui la strategia “pubblica più in fretta, fai più pubblicità” fallisce in un mercato che assorbe oltre 21.000 nuovi giochi all’anno; uno degli architetti originali del mondo virtuale sul patto tra giocatori e sviluppatori nei modelli free-to-play, pay-to-win e Web3; un analista di mercato che mappa il divario sempre più ampio tra i contenuti a disposizione degli utenti (da guardare, giocare o scorrere) e il poco tempo che hanno da dedicarvi; il responsabile di un’associazione di categoria su cosa significano per la fase successiva del mercato indiano 550 milioni di giovani videogiocatori e una scena di sviluppo pronta a creare la propria IP; una direttrice dello sviluppo commerciale su ciò che 15 anni e 170 milioni di download di un singolo titolo le hanno insegnato sulla tutela della fiducia dei giocatori; il fondatore di uno studio snello dietro uno dei più grandi giochi di deduzione sociale al mondo; e un responsabile delle operazioni su come la distribuzione sia diventata democratica mentre la scopribilità si è accentrata.

GBI serve anche da punto di riferimento per ricerche originali, tra cui uno studio congiunto di Xsolla e Newzoo sulla distribuzione direct-to-player nel gaming su PC, oltre a ricerche dedicate su fiducia, motivazioni e comportamenti di spesa dei videogiocatori in tutta l’Asia.

Contestualmente al lancio Xsolla ha aperto GBI a collaboratori esterni attraverso un programma che ricompensa gli esperti per i contenuti pubblicati, con ricavi legati all’impatto del contributo stesso. La piattaforma sta reclutando attivamente operatori di studio, ricercatori e responsabili commerciali con esperienza diretta affinché scrivano per il portale.

“Tutto questo funziona solo se restiamo un passo indietro”, aggiunge Berkley Egenes, direttore marketing e crescita Xsolla. “Stiamo finanziando uno spazio in cui le persone che gestiscono queste imprese discutono apertamente, con il proprio nome. Alcune di queste argomentazioni andranno contro la nostra stessa posizione, ed è proprio questo il punto”.

I primi contenuti di GBI hanno esordito attraverso una collaborazione editoriale con 80.lv, e la piattaforma completa è ora attiva su xsolla.com. Nuovi articoli saranno pubblicati in maniera continuativa per tutto il 2026.

Game Biz Institute è disponibile all’indirizzo https://xsolla.com/game-biz-institute

Per saperne di più su Game Biz Institute si può anche visitare https://xsolla.pro/GameBizInstitute

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

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Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla

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