Xsolla, azienda globale attiva nel commercio dei videogiochi, oggi ha presentato soluzioni backend integrate destinate agli sviluppatori di videogame tramite una collaborazione con AccelByte , una piattaforma backend per videogiochi totalmente gestita ed estensibile, e ha avviato un programma di test chiuso relativo a una soluzione combinata che unisce AccelByte Gaming Services (AGS) con gli strumenti globali per i pagamenti e la monetizzazione di Xsolla. Alcuni sviluppatori selezionati ora possono richiede l'accesso anticipato e contribuire a plasmare l'integrazione prima del lancio ufficiale.

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Graphic: Xsolla

Con la diffusione dei videogiochi live su PC, dispositivi mobili, console e in internet, la gestione della persistenza dei giocatori, del backend del gaming e delle transazioni globali aumenta i costi e rallenta i lanci. Grazie alla partnership con il fondatore AccelByte, Xsolla fa confluire i servizi di backend di AccelByte con i propri sistemi di pagamento e monetizzazione in un'unica piattaforma integrata, eliminando la necessità di assemblare soluzioni distinte da parte degli aziende del settore. L'integrazione è stata definita tenendo conto del feedback diretto degli studi che già pubblicano giochi live.

Nel corso dei test a porte chiuse, gli studi partner contribuiranno alla convalida dei seguenti fattori:

Basi incentrate sugli sviluppatori: in fase di sviluppo grazie al contributo di studi e sviluppatori che pubblicano attivamente videogame destinati a diverse regioni, piattaforme e tipologie di giocatori. I partner dei test contribuiranno direttamente a definire le funzionalità e le opzioni di implementazione modulare.

in fase di sviluppo grazie al contributo di studi e sviluppatori che pubblicano attivamente videogame destinati a diverse regioni, piattaforme e tipologie di giocatori. I partner dei test contribuiranno direttamente a definire le funzionalità e le opzioni di implementazione modulare. Backend e pagamenti integrati: verranno combinati i servizi di backend di AccelByte, tra cui gestione dei giocatori, matchmaking, store e strumenti di integrazione e analisi basati sull'AI, con i servizi di pagamento, abbonamento, monetizzazione e identità di Xsolla in un livello interoperabile.

verranno combinati i servizi di backend di AccelByte, tra cui gestione dei giocatori, matchmaking, store e strumenti di integrazione e analisi basati sull'AI, con i servizi di pagamento, abbonamento, monetizzazione e identità di Xsolla in un livello interoperabile. Implementazione semplificata che non richiede gravose attività di ingegneria: per consentire agli studi di avviare e gestire servizi di gioco live senza ricorrere a infrastrutture di backend interne né assumere team LiveOps dedicati, con conseguente riduzione dei tempi di commercializzazione e velocizzazione dei cicli di iterazione.

per consentire agli studi di avviare e gestire servizi di gioco live senza ricorrere a infrastrutture di backend interne né assumere team LiveOps dedicati, con conseguente riduzione dei tempi di commercializzazione e velocizzazione dei cicli di iterazione. Copertura globale per la monetizzazione: grazie alla piattaforma globale di Xsolla per i pagamenti dei videogiochi, gli studi partecipanti possono accedere a più di 1.000 metodi di pagamento in oltre 200 aree geografiche, aprendo nuovi canali di guadagno per i giochi.

"Stiamo realizzando con AccelByte questa integrazione tra backend e servizi per il gaming ascoltando gli sviluppatori che utilizzano entrambe le nostre piattaforme", ha affermato Chris Hewish, presidente di Xsolla. "I nostri primi partner dei test ci aiuteranno a dimostrare che uno studio può implementare servizi di backend e pagamenti globali in contemporanea, senza dover creare team separati, e quindi arrivare più velocemente alla commercializzazione sul mercato".

"La piattaforma e la serie di strumenti completi e scalabili targati AccelByte ora diventano più accessibili e facilmente integrabili e utilizzabili da parte degli sviluppatori", è il commento di Junaili Lie, CEO e direttore tecnico di AccelByte. "Siamo entusiasti di collaborare con Xsolla, un'azienda con cui condividiamo la ferma convinzione nell'importanza di portare questa potente tecnologia agli studi di sviluppo di qualsiasi dimensione. Facendo confluire la nostra tecnologia e competenza possiamo aiutare gli studi a lanciare più velocemente i prodotti, a operare in modo più efficiente e a raggiungere i giocatori di tutto il mondo".

Il programma dei test a porte chiuse è limitato a un gruppo ristretto di studi, in previsione di un lancio su scala più ampia. Gli sviluppatori possono incontrare entrambi i team al gamescom 2026 di Colonia, Germania, allo stand di Xsolla nel padiglione 2.2, numero A030-B035, oppure registrare il proprio interesse verso il programma alla pagina xsolla.pro/backend .

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni integrate per il backend e i pagamenti globali di Xsolla prenotare un incontro al gamescom oppure scrivere un'email all'indirizzo partnerships@xsolla.com .

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

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Informazioni su AccelByte

AccelByte per anni si è impegnata nella creazione e gestione di AccelByte Gaming Services (AGS). AGS è una piattaforma backend per videogame totalmente gestita, estremamente scalabile ed estensibile, che aiuta gli sviluppatori di tutto il mondo a concentrarsi su ciò che più è importante: creare videogiochi eccezionali. AccelByte è stata fondata nel 2016 da veterani del settore che hanno progettato i sistemi online alla base di alcuni dei principali giochi e piattaforme di servizi live al mondo, tra cui Fortnite, Epic Online Store, Xbox Live ed EA Origin, ed è supportata da SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, KRAFTON e Dreamhaven.

Per ulteriori informazioni visitare accelbyte.io

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Contatto con i media

Xsolla

Derrick Stembridge

Vicepresidente PR globali

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