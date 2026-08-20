Xsolla, azienda globale attiva nel commercio dei videogiochi, oggi ha annunciato una collaborazione strategica pluriennale con il Good Game Club, il podcast indipendente globale dedicato alla condivisione di storie positive dall'ecosistema dei videogiochi. La partnership si basa su uno sforzo più ampio per supportare gli sviluppatori, gli editori e i creatori che plasmano il futuro dell'industria dei videogiochi in modo positivo, supportando belle storie provenienti dal lato umano delle attività del settore. La collaborazione comprende il calendario di eventi globali, offrendo una serie di podcast registrati insieme e programmati ogni anno al gamescom di Colonia e alla Game Developers Conference (GDC) di San Francisco.

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Graphic: Xsolla

Xsolla e il Good Game Club collaboreranno alla realizzazione di segmenti editoriali ricorrenti ed episodi di approfondimento che esplorano studi e storie provenienti da ogni angolo del settore, da team emergenti a sviluppatori di medio livello e affermati. La collaborazione offrirà inoltre episodi registrati in viaggio verso Dubai, Berlino, Baku e altre località sul percorso per evidenziare studi, creatori e voci del settore impegnati in straordinarie attività positive nei rispettivi mercati. Xsolla si unirà ai partner attuali del Good Game Club, alla Films & Games Commission di Dubai e a Tencent.

Presentati da Jude Ower MBE, Direttore strategico di PlanetPlay, e Mathias Gredal Nørvig, AD di SYBO, Xsolla e il Good Game Club presenteranno le persone, gli studi e le idee a riprova di ciò che il gaming sano e positivo può fare per i giocatori, le comunità e il settore in generale. Grazie a questa collaborazione, il Good Game Club aggiunge un partner commerciale globale che ha contatti con studi di ogni dimensione e in ogni regione, aiutando così il programma ad ampliare la sua lente sulla provenienza delle storie positive sul tema dei videogiochi.

“Il Good Game Club racconta le storie che il nostro settore nel suo complesso ha più bisogno di sentire, storie sull'influenza positiva dei videogiochi sui giocatori e sugli sviluppatori che realizzano tutti gli elementi importanti per questo settore”, ha spiegato Berkley Egenes, Direttore del Marketing e della Crescita di Xsolla. “Collaborare con Jude e Mathias ci permette di mettere la nostra rete globale al servizio di questa missione e offre agli sviluppatori di ogni dimensione un altro podio per raccontarci ciò che stanno realizzando e perché è importante”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Xsolla, che ci permetterà di presentare ancora più storie positive di sviluppatori e mercati emergenti a livello globale”, ha dichiarato Jude Ower, cofondatore e presentatore del Good Game Club. “Xsolla sta fornendo un'infrastruttura crucial per supportare gli sviluppatori di ogni tipo e dimensione, lavorando insieme e utilizzando la rete di Xsolla, possiamo puntare i riflettori sulle persone che stanno facendo grandi cose nel settore del gaming in tutto il mondo”.

“Il Good Game Club è davvero globale. Copre tutte le regioni del mondo e tutti i tipi di giochi con impatto positivo, siamo lieti di ampliare la nostra rete e trarre vantaggio dai punti di forza e dai contatti di Xsolla”, ha dichiarato Mathias Gredal Nørvig, cofondatore e presentatore del Good Game Club. “Siamo impazienti di raccontare tutte le storie future e ispirare altri sviluppatori a fare di più. I videogiochi hanno il potenziale di trasformare il mondo in un posto migliore per tutti”.

I nuovi episodi e il contenuto della collaborazione saranno disponibili nei prossimi mesi, con il Good Game Club disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast.

Per saperne di più sulla collaborazione tra Xsolla e il Good Game Club, visita: https://xsolla.pro/GoodGameClub

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

Informazioni sul Good Game Club

Il Good Game Club è un podcast globale nel quale si svolgono conversazioni sugli aspetti positivi dei videogiochi, presentate da Jude Ower MBE, Direttore strategico di PlanetPlay e Mathias Gredal Nørvig, AD di SYBO. Il programma punta i riflettori sui benefici nascosti e inaspettati del gaming e sull'impatto positivo che il gioco digitale può avere sulle persone e sul pianeta, presentando conversazioni con sviluppatori, creatori e dirigenti che utilizzano i videogiochi per promuovere cambiamenti significativi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare Home | Good Game Club

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Derrick Stembridge

Vicepresidente, Pubbliche Relazioni Globali, Xsolla

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