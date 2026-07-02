Xsolla, una delle principali imprese mondiali nel settore dei videogiochi, oggi ha annunciato il lancio del Xsolla Developer Scholarship Program - Cologne 2026, un’iniziativa pensata per appoggiare gli sviluppatori di giochi indipendenti e di medio livello che devono far fronte a barriere finanziarie per partecipare al Gamescom 2026 di Colonia, in Germania. Il Gamescom, l’evento di gaming più grande al mondo, riunisce sviluppatori, editori, investitori e leader del settore da tutto il mondo per consentire di esplorare nuove opportunità, presentare progetti innovativi e stringere relazioni commerciali significative.

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Graphic: Xsolla

Il programma di borse di studio per sviluppatori è stato studiato per aiutare gli studi promettenti e i creatori indipendenti ad accedere a uno degli eventi più influenti del settore, offrendo opportunità di crescita professionale e di networking per accelerare l’espansione dell’attività e il conseguimento di risultati positivi.

In linea con l’impegno di Xsolla nel sostenere i creatori di giochi in tutto il mondo, il programma assegnerà borse di studio agli sviluppatori prescelti in base alla qualità dei loro progetti, allo stato di avanzamento della programmazione, al potenziale commerciale e alla prontezza generale nel trarre vantaggio dall’esperienza a Colonia. Le candidature saranno esaminate da un comitato di professionisti del settore e i vincitori saranno selezionati attraverso una procedura di valutazione basata sul merito.

I vincitori della borsa di studio riceveranno:

Un biglietto Business di 3 giorni per il Gamescom

Quattro notti in albergo a Colonia

Accesso a esclusivi eventi di networking e incontri ospitati da Xsolla

Presentazioni ai team Xsolla responsabili delle attività di finanziamento, marketing, integrazione e successo dei clienti

Un esclusivo pacchetto evento e vari gadget Xsolla

Per essere presi in considerazione i candidati devono inviare un prototipo di gioco giocabile, filmati che mostrino il funzionamento effettivo del motore di gioco e informazioni sul proprio studio e progetto. I candidati dovranno inoltre fornire una breve panoramica commerciale e dello sviluppo, inclusi dettagli sul team, sulle piattaforme di destinazione, sulla visione del prodotto e sugli obiettivi legati alla partecipazione al Gamescom. I progetti ammissibili devono essere titoli non ancora pubblicati e attualmente in fase di sviluppo.

Il programma è aperto agli sviluppatori di tutto il mondo che abbiano compiuto 18 anni e che siano in grado di recarsi di persona a Colonia. I candidati devono essere in grado di ottenere i documenti di viaggio necessari e di soddisfare tutti i requisiti legali per l’ingresso in Germania durante il periodo dell’evento.

“Il Gamescom è il più importante punto d’incontro per l’industria globale dei videogiochi, che crea opportunità per gli sviluppatori di connettersi con partner, investitori, editori e colleghi creatori”, spiega Berkley Egenes, Direttore marketing e crescita presso Xsolla. “Tramite questo programma di borse di studio aiutiamo gli sviluppatori di talento a superare le barriere finanziarie e ad accedere a risorse, relazioni e opportunità che possono contribuire a portare i loro giochi a un nuovo pubblico”.

L’accettazione delle candidature – da presentare tramite l’apposito portale Xsolla – inizierà il 1° luglio 2026 e si chiuderà il 15 luglio 2026. Si incoraggiano a presentare la domanda i candidati già in possesso di un visto per la Germania o esenti da tale obbligo. I 20 candidati selezionati saranno notificati direttamente da Xsolla il 27 luglio 2026 al termine della procedura di esame.

Per presentare la domanda di partecipazione al programma di borse di studio per sviluppatori di Xsolla che si svolgerà a Colonia nel 2026 visitare https://events.xsolla.com/xsolladeveloperscholarshipcologne

Per maggiori informazioni sul programma di borse di studio visitare https://xsolla.pro/xsolla-developer-scholarship-cologne

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

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Referente per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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