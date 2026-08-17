Xsolla, un'azienda globale di commercio di videogiochi, ha annunciato oggi l'aggiunta di oltre 15 nuovi metodi di pagamento su Xsolla Payments in previsione di Gamescom 2026, che copriranno le regioni di Asia e Oceania, EMEA e delle Americhe. Gli sviluppatori e gli editori di videogiochi ora possono accettare i metodi di pagamento locali già utilizzati dai giocatori, in mercati che vanno da Indonesia e Filippine a Germania, Francia e Stati Uniti, senza un'ulteriore integrazione richiesta per i singoli metodi.

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Graphic: Xsolla

Il passaggio verso metodi di pagamento locali sta ridefinendo il panorama dei pagamenti digitali ben oltre i mercati emergenti. In Europa, banche e autorità di vigilanza stanno sviluppando alternative alle carte internazionali, ad esempio da account ad account e di pagamenti istantanei, e lo stesso richiamo verso opzioni locali e istantanee si registra a livello globale. Poiché i metodi preferiti a livello locale vengono considerati più familiari e affidabili, convertono un numero maggiore di acquirenti, e i venditori che aggiungono i principali metodi di pagamento di un mercato alle carte hanno registrato un incremento delle vendite fino del 35% (dati Xsolla). In molti dei mercati del gaming in più rapida crescita, i giocatori effettuano i pagamenti con wallet regionali, bonifici bancari, piani rateali e metodi basati su contanti anziché con carte internazionali, e quando queste opzioni non sono disponibili al momento del pagamento, la vendita non viene realizzata. L'aggiunta di altri 15 nuovi metodi di pagamento offerti tramite l'integrazione esistente Xsolla Payments, aiuta gli sviluppatori a ottenere entrate in precedenza non raggiungibili e a ridurre drasticamente l'abbandono al momento del checkout, in modo che gli studi possano ampliare la loro presenza globale e ottenere ogni transazione senza ulteriori complessità di sviluppo. L'espansione comprende:

Asia e Oceania: i nuovi metodi comprendono Mandiri in Indonesia, ShopeePay nelle Filippine, LINE Pay in Taiwan, Octopus a Hong Kong (il metodi di pagamento più ampiamente utilizzato in città, impiegato dal 98% dei residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni), 7/11 (Konbini) in Giappone e Zip Co in Australia. China UnionPay amplia inoltre la sua copertura in nuove regioni e aggiunge 35 valute locali, tra cui il real brasiliano, il peso messicano, la lira turca, il dirham degli EAU e il rand sudafricano.

i nuovi metodi comprendono Mandiri in Indonesia, ShopeePay nelle Filippine, LINE Pay in Taiwan, Octopus a Hong Kong (il metodi di pagamento più ampiamente utilizzato in città, impiegato dal 98% dei residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni), 7/11 (Konbini) in Giappone e Zip Co in Australia. China UnionPay amplia inoltre la sua copertura in nuove regioni e aggiunge 35 valute locali, tra cui il real brasiliano, il peso messicano, la lira turca, il dirham degli EAU e il rand sudafricano. EMEA: gli sviluppatori possono accedere a Wero in Germania e Belgio; il wallet digitale e il piano per il settore bancario paneuropeo lanciato nel 2024 in Germania, Francia e Belgio, che finora ha raggiunto più di 55 milioni di utenti registrati , trasferito 19 miliardi di euro e che si prevede diventerà una soluzione omnicanale all-in-one. Altre novità includono Pay by Bank in Romania e Bulgaria; FLOA Pay, un'opzione di acquisto immediato e pagamento posticipato in Francia; Bancomat Pay e MyBank in Italia; IRIS Commerce, un piano di bonifico bancario istantaneo in Grecia, e CliQ in Giordania.

gli sviluppatori possono accedere a Wero in Germania e Belgio; il wallet digitale e il piano per il settore bancario paneuropeo lanciato nel 2024 in Germania, Francia e Belgio, che finora ha raggiunto più di 55 milioni di utenti registrati , trasferito 19 miliardi di euro e che si prevede diventerà una soluzione omnicanale all-in-one. Altre novità includono Pay by Bank in Romania e Bulgaria; FLOA Pay, un'opzione di acquisto immediato e pagamento posticipato in Francia; Bancomat Pay e MyBank in Italia; IRIS Commerce, un piano di bonifico bancario istantaneo in Grecia, e CliQ in Giordania. Stati Uniti: Aeropay porta Pay by Bank su Xsolla Payments, consentendo ai giocatori di pagare direttamente dai loro conti bancari, uno dei metodi in più rapida crescita con cui i consumatori USA pagano online.

"I giocatori presenti in questi mercati sono pronti a spendere. Hanno solo bisogno di poter pagare nel modo in cui già pagano tutto il resto", ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Ogni metodo che aggiungiamo è un ulteriore mercato in cui uno sviluppatore può ottenere una vendita che altrimenti avrebbe perso al checkout. E poiché tutto viene eseguito tramite la stessa integrazione, lo studio ottiene questa presenza senza dover scrivere nemmeno una nuova riga di codice di pagamento."

I nuovi metodi vengono distribuiti tramite l'integrazione Xsolla Payments esistente, quindi gli sviluppatori che utilizzano già Xsolla Payments possono abilitare le opzioni pertinenti per i loro mercati senza ulteriori interventi di sviluppo.

Gli sviluppatori possono abilitare i nuovi metodi di pagamento locale tramite la dashboard Xsolla Payments nel Publisher Account .

Ulteriori informazioni sui nuovi metodi.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale globale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Con sede a Los Angeles, in California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Caratterizzata da una profonda fiducia radicata nel futuro del gaming, Xsolla è determinata a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

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Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Relazioni pubbliche globali, Xsolla

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