Xsolla, azienda commerciale globale, ha annunciato oggi l'acquisizione di GamePix, la piattaforma di giochi online che pubblica e distribuisce giochi per browser in tutto il mondo. GamePix offre un catalogo di oltre 10.000 titoli web, una community di oltre 4.000 sviluppatori e una soluzione di pubblicazione che consente di accedere a qualsiasi giochi dal proprio browser web, da titoli per PC e per dispositivi mobili convertiti, grazie a una tecnologia proprietaria, fino ai videogiochi realizzati con l'IA. Xsolla aggiunge questa infrastruttura commerciale per monetizzare tali videogiochi in oltre 200 aree geografiche. Assieme, offrono agli sviluppatori un unico percorso da un videogioco finito a un pubblico globale e pagante.

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Graphic: Xsolla

Edouard Wawra, Valerio Pullano e Justine Silipo hanno fondato GamePix nel 2013, quando i giochi per web venivano ancora eseguiti su Flash. Da allora, GamePix si è adeguata a ogni cambiamento della tecnologia browser, dall'HTML5 e WebGL fino a WebGPU, fino agli odierni videogiochi creati con l'IA, sviluppando nel frattempo partnership con aziende di telecomunicazioni e società di media internazionali. Il suo catalogo comprende sviluppatori indipendenti fino a importanti studi ed editori, che utilizzano l'esclusiva tecnologia di GamePix per raggiungere i giocatori sul suo sito, nelle sue app e tramite la sua vasta rete di partner di distribuzione.

GamePix gestisce ogni passaggio compreso tra il videogioco finito e i suoi giocatori: pubblicazione, integrazione SDK, QA, distribuzione e monetizzazione, il tutto tramite un'unica integrazione. Per i videogiochi sviluppati all'esterno del web, la sua tecnologia di trasferimento proprietaria converte i titoli in Unity e C++ per PC e dispositivi mobili in build per web con dimensioni inferiori fino del 90% in dimensioni del caricamento, con la stessa giocabilità e nessuna installazione.

Con Xsolla, gli sviluppatori e gli studi di GamePix ora ottengono accesso ai pagamenti in oltre 200 aree geografiche, con più di 1000 metodi di pagamento e strumenti di coinvolgimento dei player sin dal primo giorno. I player possono accedere a giochi basati su browser senza installazione richiesta, il tutto con un'unica identità di player nel sito, nelle app e nei videogiochi di GamePix.

I nuovi strumenti IA hanno reso lo sviluppo di un videogioco giocabile più rapido che mai, ma la sua pubblicazione, trovare i giocatori e generare entrate rimane la parte più difficile. GamePix offre ai videogiochi sviluppati con l'IA un percorso diretto verso il mercato: i creatori possono connettersi a GamePix e Xsolla dall'interno dei loro strumenti IA e possono essere lanciati in questione di minuti, con distribuzione, singola identità e pagamenti gestiti in un unico passaggio.

“Il browser è la piattaforma piu aperta per i videogiochi, e GamePix ha dedicato più di un decennio allo sviluppo di uno degli ecosistemi più forti basati su web", ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Che uno studio disponga di un cataloco PC, di una hit per dispositivi mobili o di un videogioco sviluppato con l'IA in un weekend, GamePix ora offre a questo studio un percorso rapido verso i giocatori sul web, e Xsolla gli strumenti per farli crescere".

“Nel 2013 abbiamo scommesso che il web sarebbe diventato la più grande console al mondo, e da allora abbiamo dedicato ogni anno allo sviluppo della tecnologia e della community per trasformare questa previsione in realtà", ha affermato Edouard Wawra, CEO e co-fondatore di GamePix. “E ora, con l'IA, quella scommessa è diventata più grande di quanto ci aspettassimo: una console per cui chiunque può sviluppare giochi. Entrare a far parte di Xsolla non è il traguardo, ma un cambiamento di prospettiva. Ciò che abbiamo creato per migliaia di sviluppatori può essere ora offerto all'intero settore dei videogiochi".

Xsolla è stata assistita da ADVANT Nctm, sotto la guida del partner Fabio Pizzoccheri, con i soci Luigi Stabile e Giovanni Cianfarani, in materia di due diligence legale e di diritto transazionale, societario e commerciale, nonché dal consulente legale Luca Guidobaldi per gli aspetti di proprietà intellettuale specifici del settore e sulle questioni giuridiche relative ai videogiochi.

Sviluppatori, studi e giocatori possono iniziare il loro percorso su gamepix.com .

Per ulteriori informazioni sull'acquisizione di GamePix da parte di Xsolla, visitare il sito https://xsolla.pro/Xsolla-GamePix

Informazioni su GamePix

GamePix è una piattaforma di giochi web fondata nel 2013 da Edouard Wawra, Valerio Pullano e Justine Silipo. La piattaforma si occupa di pubblicare e distribuire giochi per browser su gamepix.com, nelle sue app e tramite una rete di partner di distribuzione, offre una soluzione completa per portare i giochi sul web, inclusa una tecnologia di conversione proprietaria per PC e titoli per dispositivi mobili, e lavora con migliaia di sviluppatori da tutto il mondo, tra cui creatori che sviluppano giochi con l'IA. GamePix fa parte di Xsolla dall'agosto del 2026.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito gamepix.com .

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Con sede a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito xsolla.com .

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente per le relazioni pubbliche globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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