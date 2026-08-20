Xceedance, un fornitore globale di soluzioni aziendali basate sulla tecnologia per il settore assicurativo, oggi ha annunciato la nomina di Adrian Spieler al suo Consiglio di Amministrazione, con effetto immediato.

Spieler apporta al CdA di Xceedance oltre 30 anni di esperienza nel settore della riassicurazione, dell'assicurazione e della gestione patrimoniale. Ha ricoperto l'incarico di Direttore delle operazioni presso Convex Insurance, importante società di assicurazioni e riassicurazioni specializzate, fin dal suo lancio nel 2019. Prima dell'incarico in Convex, Spieler ha passato 17 anni in Swiss Re impegnato in una serie di ruoli ai vertici dell'azienda, ricoprendo in seguito l'incarico di Direttore amministrativo del Gruppo presso Catlin e l'incarico di Direttore delle operazioni aziendali e Direttore della piattaforma, Assicurazioni, presso XL Catlin.

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