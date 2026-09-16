Workiva Inc. (NYSE: WK), una piattaforma leader pronta per l'audit per la fiducia, la trasparenza e la responsabilità, ha presentato decine di nuove innovazioni per prodotti e piattaforme in occasione di Amplify 2026, la conferenza annuale dell'azienda, a cui partecipano migliaia di leader dagli ambiti di finanza, contabilità, sostenibilità, rischio e compliance.

Workiva presenta in anteprima Agent Studio

Workiva ha presentato Agent Studio, una piattaforma storica che consente agli utenti di sviluppare, personalizzare e distribuire rapidamente agenti IA nella testata piattaforma di Workiva. Grazie all'integrazione del ragionamento dell'IA con le capacità della piattaforma nativa di Workiva, le conoscenze dell'azienda e i flussi di lavoro gestiti, Agent Studio consente agli utenti di automatizzare processi aziendali manuali sofisticati senza la scrittura di codice.

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