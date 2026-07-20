Legal & Regulatory di Wolters Kluwer è stata riconosciuta come primo fornitore per le Law Firm SaaS Solutions (soluzioni SaaS per gli studi legali) nella regione DACH per il 2027, stando all'ultimo Vendor Selection Matrix™ di Research in Action. Kleos , la piattaforma cloud-native di gestione degli studi legali dell'azienda, si è posizionata al primo posto in classifica, assieme a un'altra azienda, e ha ricevuto i punteggi più alti nelle categorie soddisfazione del cliente, rapporto qualità prezzo e raccomandazioni dei clienti tra gli studi legali che hanno partecipato al sondaggio in Germania, Austria e Svizzera.

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