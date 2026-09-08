Wolters Kluwer Legal & Regulatory annuncia oggi il lancio di Libra Academy, una nuova piattaforma di formazione e sviluppo delle competenze dedicata al legal AI workspace Libra by Wolters Kluwer , progettata per aiutare i professionisti del diritto a integrare con fiducia l'AI nelle proprie attività quotidiane.

Mentre i professionisti del diritto cercano sempre più di trasformare il potenziale dell'intelligenza artificiale in benefici concreti e misurabili, si trovano ad affrontare una nuova sfida: restare al passo con un panorama tecnologico in continua evoluzione. Nuove funzionalità, modelli e casi d'uso emergono a ritmo costante, rendendo difficile mantenere aggiornate competenze e conoscenze senza sottrarre tempo alle attività professionali quotidiane. Libra Academy nasce per supportare i professionisti del diritto nell'adozione concreta dell'intelligenza artificiale. Integrata direttamente nell'esperienza di Libra, offre un percorso di apprendimento continuo che evolve insieme alla piattaforma, aiutando gli utenti a sviluppare competenze pratiche, sfruttare al meglio le nuove funzionalità e ottenere il massimo valore dall'AI applicata al lavoro legale. Creata da avvocati per avvocati, l'Academy combina formazione on demand, webinar dal vivo, casi d'uso concreti nella lingua locale e una community europea di professionisti del diritto, favorendo la condivisione di esperienze, competenze e best practice tra utenti ed esperti Libra.

"Il mercato legale ha superato la fase in cui ci si chiedeva se l'intelligenza artificiale fosse in grado di creare valore. Oggi la vera domanda è come le organizzazioni possano aiutare i propri professionisti a utilizzare l'AI in modo efficace nel lavoro quotidiano", ha dichiarato Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering di Libra by Wolters Kluwer. "Libra Academy è stata progettata per colmare questo divario offrendo linee guida pratiche, casi d'uso consolidati e una community di apprendimento che aiuta i clienti a ottenere risultati più rapidamente."

"Il grande successo che abbiamo registrato con una prima versione di Libra Academy in Germania conferma che i professionisti del diritto sono desiderosi di sviluppare competenze pratiche sull'AI e di confrontarsi con altri utenti. Siamo entusiasti di portare la nuova Academy ai clienti di tutta Europa e di supportarli nell'ottenere ancora più valore dall'intelligenza artificiale applicata al settore legale", ha dichiarato Anja Koch, Partnership Manager di Libra by Wolters Kluwer.

L'Academy è costruita attorno al modo in cui i professionisti del diritto lavorano realmente. Combinando casi d'uso pratici, formazione basata sui workflow e il supporto di esperti, aiuta i clienti a passare dall'esplorazione delle potenzialità dell'AI a un utilizzo produttivo di Libra nelle attività quotidiane di ricerca giuridica, redazione e revisione dei documenti, trasformando rapidamente l'apprendimento in risultati concreti.

Libra Academy è inclusa in ogni licenza di Libra by Wolters Kluwer e riflette il più ampio impegno di Wolters Kluwer nel supportare i professionisti nell'adozione dell'intelligenza artificiale in modo responsabile ed efficace.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG.

Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

Per ulteriori informazioni visita https://www.wolterskluwer.com/it-it o seguici su LinkedIn , Facebook , YouTube e Instagram .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260908706069/it/

Media Contacts

Angela De Tommaso

Communication Manager

Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Angela.DeTommaso@wolterskluwer.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire