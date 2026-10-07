Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha annunciato oggi il lancio di Drafting, una nuova funzionalità di Libra by Wolters Kluwer , il legal AI workspace progettato per supportare il lavoro dei professionisti del diritto. Grazie a Drafting, gli utenti possono creare, modificare, revisionare e collaborare su documenti Word direttamente all’interno della piattaforma, semplificando il processo di redazione e riducendo la necessità di utilizzare strumenti separati. In combinazione con l’Add-in per Microsoft Word già disponibile, la nuova funzionalità amplia le possibilità offerte da Libra, consentendo ai professionisti di scegliere l’ambiente di lavoro più adatto alle proprie esigenze: continuare a operare in Microsoft Word oppure gestire l’intero ciclo di redazione documentale all’interno di Libra, in un’esperienza completamente integrata.

Il cuore di Drafting è il Libra Editor, un ambiente di redazione integrato che riproduce l’esperienza di utilizzo di Microsoft Word e consente ai clienti di lavorare direttamente sui documenti, beneficiando al contempo delle avanzate capacità di intelligenza artificiale di Libra. All’interno di un unico workspace, gli utenti possono redigere nuovi documenti, aggiornare e revisionare contenuti esistenti, collaborare con il proprio team, gestire le modifiche tracciate, inserire commenti e svolgere attività di ricerca giuridica, senza interrompere il flusso di lavoro.

«Abbiamo progettato Libra con un obiettivo chiaro: affiancare i professionisti del diritto nei loro processi di lavoro quotidiani, offrendo strumenti che si integrano naturalmente nelle modalità operative già consolidate», ha dichiarato Viktor von Essen, Co-Founder e CEO di Libra by Wolters Kluwer. «Il nostro Add-in per Microsoft Word è già oggi parte integrante delle attività quotidiane di numerosi clienti. Con Drafting ampliamo ulteriormente questa esperienza, integrando ricerca giuridica, revisione e redazione documentale in un unico workspace. In questo modo, i professionisti possono automatizzare una quota sempre maggiore delle attività lungo l’intero ciclo di lavoro, mantenendo piena trasparenza e controllo sul risultato finale».

Tra gli elementi che caratterizzano Drafting vi è la capacità di integrarsi con i documenti Word e con i modelli documentali già adottati dagli studi legali. Gli utenti possono caricare i propri template e lasciare che Libra ne riconosca automaticamente struttura e formattazione, applicandole ai nuovi documenti. In questo modo, ogni bozza viene generata nel rispetto degli standard e dell’identità documentale dello studio, eliminando la necessità di attività manuali di impaginazione e formattazione.

Operando direttamente sul documento, i professionisti possono utilizzare Libra per revisionare singole clausole, perfezionare il testo, completare modelli documentali e ricevere proposte di formulazioni alternative. Tutti gli interventi restano pienamente trasparenti e sottoposti al controllo dell’utente: le modifiche possono essere applicate automaticamente oppure presentate come suggerimenti da approvare o respingere, secondo una logica simile a quella delle modifiche tracciate di Microsoft Word.

Inoltre, la nuova funzionalità integra direttamente nel flusso di redazione le capacità di ricerca giuridica di Libra. I professionisti possono approfondire questioni legali, accedere alle fonti di supporto e applicare i risultati della ricerca a specifiche sezioni di un documento senza dover passare da uno strumento o un’applicazione all’altra.

Il lancio di Drafting rappresenta un passo significativo nell’evoluzione di Libra by Wolters Kluwer come legal AI workspace integrato e connesso. Riunendo ricerca, revisione e redazione documentale in un unico ambiente di lavoro, Libra consente ai professionisti del diritto di passare in modo più efficiente dalla ricerca iniziale alla versione finale del documento, mantenendo al contempo piena trasparenza e controllo lungo l’intero processo.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG.

Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

Le azioni di Wolters Kluwer sono quotate su Euronext Amsterdam (WKL) e fanno parte degli indici AEX ed Euronext 100. Wolters Kluwer dispone inoltre di un programma sponsorizzato di American Depositary Receipt (ADR) di Livello 1. Gli ADR sono negoziati sul mercato over-the-counter (OTC) negli Stati Uniti con il simbolo WTKWY.

Per ulteriori informazioni visita https://www.wolterskluwer.com/it-it o seguici su LinkedIn , Facebook , YouTube e Instagram .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007326597/it/

Media Contacts

Angela De Tommaso

Communication Manager

Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Angela.DeTommaso@wolterskluwer.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire