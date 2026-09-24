Wolters Kluwer Legal & Regulatory oggi ha annunciato l'integrazione dei flussi di lavoro di Libra AI in monKEY, la sua piattaforma di ricerca per i professionisti fiscali in Belgio. L'aggiunta di Libra da parte di Wolters Kluwer consente ai clienti di accedere direttamente alle capacità AI di Libra dall'ambiente di ricerca affidabile in monKEY, abbinando l'AI generativa e la ricerca in ambito fiscale basata su contenuti forniti da esperti con comprovata affidabilità.

“Integrando Libra in monKEY, facciamo un altro importante passo avanti verso i flussi di lavoro connessi e potenziati dall'AI per i nostri clienti”, ha dichiarato Rimco Spanjer, Vicepresidente e AD, Wolters Kluwer Legal & Regulatory Benelux.

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Annelien Keereman

Responsabile, Affari aziendali e Comunicazioni

Legal & Regulatory

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