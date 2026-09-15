Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha annunciato oggi l’integrazione dei contenuti di Kluwer Law International all’interno del proprio Legal AI workspace Libra by Wolters Kluwer . Da oggi clienti in 11 paesi europei possono accedere ai contenuti di Kluwer Arbitration , Kluwer Competition Law e Kluwer IP Law direttamente da Libra, ampliando ulteriormente il patrimonio di contenuti giuridici autorevoli e competenze specialistiche disponibili sulla piattaforma.

L'integrazione dei contenuti di Kluwer Law International amplia le capacità di intelligence giuridica di Libra, consentendo ai professionisti del diritto di accedere a competenze specialistiche internazionali in materia di arbitrato, diritto della concorrenza e proprietà intellettuale direttamente all'interno del proprio workflow. In combinazione con gli altri contenuti Wolters Kluwer già disponibili sulla piattaforma, questi aiutano gli utenti a svolgere attività di ricerca, verificare argomentazioni e redigere documenti con maggiore efficienza, precisione e fiducia.

“L’integrazione di Kluwer Arbitration, Kluwer Competition Law e Kluwer IP Law arricchisce ulteriormente Libra con contenuti autorevoli e altamente specialistici”, ha dichiarato Linda Nieuwenhuis, VP Growth & Operations di Libra by Wolters Kluwer . “I professionisti del diritto hanno ora accesso diretto, all’interno del proprio workflow basato sull’AI, a un patrimonio ancora più ampio di competenze e contenuti internazionali di riferimento”.

Jill Weinstein, Vice President & General Manager, Legal Markets di Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S., ha dichiarato: “Il futuro dell'AI legale dipende dalla qualità della conoscenza su cui si fonda. Portando in Libra i contenuti specialistici di Kluwer Law International, ampliamo l'accesso all'expertise dei nostri autori e mettiamo a disposizione dei professionisti del diritto analisi giuridiche autorevoli direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro, quando servono di più”.

L’integrazione è pensata per supportare un’ampia gamma di professionisti del diritto, inclusi gli attuali utenti di Libra che necessitano di competenze specialistiche in ambito internazionale. I clienti possono attivare i contenuti di interesse direttamente all’interno della piattaforma e integrarli nei propri processi di ricerca giuridica, drafting e revisione documentale.

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer consente ai professionisti del settore legale e della compliance di migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e affrontare problemi complessi con sicurezza. Le soluzioni combinano una profonda competenza di dominio con tecnologie e servizi avanzati per offrire risultati migliori, analytics evoluti e una maggiore efficienza operativa per i clienti.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG.

Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

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