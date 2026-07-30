Wind Point Partners (“Wind Point”), azienda con sede a Chicago leader nel settore di private equity, oggi ha annunciato la chiusura riuscita del suo ultimo fondo, Wind Point Partners XI (“Fondo XI” o il “Fondo”). Il Fondo XI è stato sottoscritto oltre l'hard cap, con investimenti totali pari a 3,2 miliardi di dollari. L'importo comprende ingenti investimenti da parte del General Partner e dei membri del programma Executive Advisor Partner (“EAP”) dell'azienda, fornendo un solido allineamento a tutti gli investitori nel Fondo.

Il Fondo XI rappresenta il fondo di Wind Point più grande ad oggi e la sua base di investitori più globale e diversificata nei 42 anni di storia dell'azienda.

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