WHOOP , l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, oggi ha annunciato un'espansione della sua linea dedicata alla salute delle donne con l'integrazione di Natural Cycles° (NC°), l'unica applicazione per la contraccezione senza ormoni approvata dall'FDA. WHOOP offre un abbonamento di 12 mesi all'app NC° alle nuove utenti di Natural Cycles che rispondono ai requisiti. Le abbonate con dispositivi compatibili con WHOOP possono ora condividere automaticamente la temperatura cutanea notturna con l'app NC° per permettere di raccogliere informazioni personalizzate sulla fertilità e sulla contraccezione senza ormoni.

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WHOOP Expands Commitment to Women's Health by Including One-Year Subscription of Natural Cycles° App in Membership

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