Viz.ai, il leader nel rilevamento della malattia e nel coordinamento intelligente delle cure basati sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato il suo supporto del Minimally Invasive Neurosurgery Trial for Ultra-early Treatment (MINUTE), uno studio clinico prospettico, multicentrico, randomizzato, volto a valutare se la tecnica SCUBA , un approccio endoscopico, basato su catetere per l'evacuazione ultra precoce dell'emorragia intracerebrale dei gangli basali (BGH), è un'alternativa promettente alla gestione medica standard di migliorare potenzialmente i risultati funzionali per il paziente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260715286803/it/

Contatto per i media

Caroline Rueve

viz.ai@solcomms.co





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire