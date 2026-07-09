Viz.ai , il leader nel rilevamento di malattie e nel coordinamento intelligente dell'assistenza potenziati dall'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una collaborazione con Cortechs.ai , un leader globale nelle soluzioni di neuroimaging e analisi quantitativa, per integrare NeuroQuant e la suite NeuroQuant MS di Cortechs.ai nella piattaforma Viz.ai, ampliando l'accesso al neuroimaging quantitativo per gli ospedali e le strutture sanitarie in tutti gli Stati Uniti.

Questa collaborazione rappresenta l'espansione di Viz.ai nel settore delle malattie neurodegenerative, ampliando Viz Neuro Suite oltre le sue offerte nel settore neurologico già leader di mercato. La collaborazione si concentrerà inizialmente sulla sclerosi multipla (SM), integrando l'analisi di risonanza magnetica quantitativa realizzata da NeuroQuant MS direttamente nel flusso di lavoro di coordinamento dell'assistenza di Viz.ai, dando ai medici la precisione quantitativa e l'infrastruttura di coordinamento necessarie per identificare e gestire i pazienti con SM su larga scala.

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