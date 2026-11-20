ViTAA Medical Solutions Inc. (ViTAA) oggi ha annunciato la sigla di una partnership strategica con The Society for Vascular Surgery (SVS) volta a promuovere la produzione di evidenze, la formazione e l’adozione responsabile dell’imaging quantitativo e dell’intelligenza artificiale per l’assistenza vascolare.

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La partnership faciliterà lo sviluppo di evidenze, le buone pratiche e le risorse formative per i membri della SVS, i medici e gli specializzandi in merito alla validazione, all’interpretazione e ai limiti clinici dell’IA. Il rapporto promette di aprire la strada a ulteriori strumenti e risorse IA per i membri della SVS tramite quest’ultima.

Inoltre la partnership crea un quadro di riferimento che consente alle organizzazioni di promuovere opportunità di ricerca basate sull’IA che riguardino l’imaging e gli esiti clinici.

Commenta Mitchel Benovoy, PhD, amministratore delegato ViTAA Medical:

“La SVS va elogiata per la lungimiranza con cui ha abbracciato i progressi dell’IA, della sanità digitale e dell’imaging, aiutando al contempo i propri membri a comprendere e valutare queste tecnologie attraverso formazione e risorse pratiche. Siamo orgogliosi di partecipare a questo impegno mettendo a disposizione l’esperienza di ViTAA nell’imaging quantitativo, nella medicina di precisione e nell’utilizzo dell’IA. Insieme possiamo portare avanti l’innovazione in modo responsabile, con le evidenze e la cura del paziente al centro”.

Aggiunge Kenneth Slaw, PhD, direttore esecutivo presso The Society for Vascular Surgery:

“Questa partnership è un grande passo verso il futuro della salute vascolare. Piattaforme IA avanzate come quella di ViTAA promettono di cambiare il modo in cui i nostri membri assistono e gestiscono i pazienti. Siamo lieti di intraprendere questa storica collaborazione”.

Conclude Randy Moore, MD, FACS, FRCSC, cofondatore e direttore sanitario presso ViTAA Medical:

“In quanto chirurgo vascolare, so che i medici hanno bisogno di strumenti che possano comprendere, di evidenze che possano valutare e di una formazione fondata sulla pratica clinica. Questa partnership ci offre l’opportunità di contribuire a questo lavoro mantenendo al centro le esigenze dei pazienti man mano che l’IA entra a far parte dell’assistenza vascolare”.

Informazioni su ViTAA Medical Solutions Inc.

ViTAA Medical Solutions Inc. è un’impresa di tecnologia del settore medico e con sede a Montreal che sviluppa tecniche di imaging e analisi basate sull’IA a supporto di un’assistenza vascolare di precisione e personalizzata. La sua tecnologia combina l’analisi anatomica delle immagini con informazioni approfondite sul paziente in merito alle caratteristiche del tessuto aortico e alla progressione della malattia. La sua soluzione AiORTA™ Suite comprende pianificazione, caratterizzazione dei vasi, valutazione predittiva del rischio e monitoraggio post-intervento, con l’obiettivo di facilitare decisioni basate su dati concreti lungo l’intero continuum dell’assistenza aortica.

Per maggiori informazioni visitare www.vitaamedical.com .

Informazioni su The Society for Vascular Surgery

The Society for Vascular Surgery è un’organizzazione professionale al servizio dei chirurghi vascolari che promuove l’assistenza ai pazienti affetti da patologie vascolari.

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Pauline Mayer

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