Visa (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato il lancio di Visa Destinations , una piattaforma dedicata al turismo per passione in 10 importanti località in tutto il mondo, mentre l'azienda definisce il suo ruolo nell'economia in rapida crescita del turismo esperienziale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260625787636/it/

Contatto per i media

Erandi Valdez

Comunicazioni globali internazionali

evaldez@visa.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire