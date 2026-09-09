Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato un nuovo approccio al credito onchain progettato per aiutare i programmi delle carte associate agli stablecoin e le fintech ad accedere al capitale circolante utilizzando l'infrastruttura dei prestiti onchain e i dati forniti da Visa.

I prestiti onchain sono emersi come uno dei segmenti di finanza digitale in più rapida crescita. Secondo il Visa Onchain Analytics Dashboard , dal 2020, più di 694 miliardi di dollari in prestiti in stablecoin sono stati inviati attraverso protocolli di prestiti onchain, creando un mercato del credito globale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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