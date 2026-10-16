Oggi, Visa (NYSE: V) ha annunciato la prossima fase della sua strategia basata su stablecoin, mentre le risorse di stablecoin di Visa Direct vanno avanti passando dalla fase pilota alla distribuzione commerciale. La tappa segna un passaggio importante nel portare il movimento di denaro basato su stablecoin nelle operazioni commerciali concrete. Nella distribuzione iniziale, Inyo Global, un elaboratore di Visa Direct, è l'elemento che rende possibile questa nuova offerta, abilitandola per i clienti e i partner Visa Direct che possono utlizzarla 1 .

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