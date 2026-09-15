Velocity, la piattaforma per pagamenti e tesoreria di stablecoin, oggi ha annunciato un'estensione del valore di 10 milioni di dollari USA del suo round di finanziamento di serie A, con capitali da parte di Visa Ventures, Circle Ventures, Ripple, Haun Ventures, Translink Capital e Mirana Ventures. Questa estensione, che fa seguito al round di serie A da 38 milioni di dollari annunciato lo scorso mese, consentirà di supportare l'attività dell'azienda indirizzata alla fornitura di infrastrutture per stablecoin a emittenti, acquirenti, fornitori di servizi di pagamento, istituzioni finanziarie e commercianti a livello globale.

"Siamo entusiasti di accogliere molti nuovi investitori in Velocity, tra cui Visa tramite Visa Ventures", è il commento di Eric Queathem, fondatore e CEO di Velocity.

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