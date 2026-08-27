Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato i miglioramenti al suo portafoglio di sicurezza informatica per aiutare le organizzazioni a identificare e riparare le vulnerabilità in modo più efficace. Presentando la nuova evoluzione del Visa Vulnerability Agentic Harness (VVAH), il suo quadro strutturale open-source e indipendente da modello, Visa sta aiutando le organizzazioni a ridurre in modo significativo il Mean Time to Adapt (MTTA), ossia il tempo intercorso tra la scoperta di un attacco e la sua risoluzione, con risoluzioni i cui tempi in alcuni casi vengono ridotti da settimane a ore.

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