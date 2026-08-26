VirTus Respiratory Research Ltd, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) specializzata in patologie respiratorie fondata dal professor Sebastian Johnston e dal Dr. Michael Edwards, ricercatori dell'Imperial College London, oggi ha sottolineato il proprio ruolo nello sviluppo preclinico di APL-10456, di Apollo Therapeutics e dell'Imperial College, a seguito dell'annuncio relativo ai dati iniziali positivi relativi alla fase 1 della sperimentazione clinica sul vaccino.

VirTus ha lavorato al programma APL-10456 per oltre cinque anni e ha condotto più di 20 studi preclinici a supporto della selezione, dello sviluppo e della progressione del candidato, con test su immunogenicità ed efficacia tra specie diverse.

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