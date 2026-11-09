Virgin Active, gruppo internazionale attivo nel settore del fitness e del wellness premium, annuncia di aver sottoscritto, il 30 ottobre 2026, un accordo incondizionato per l’acquisizione di Holmes Place Germany, di proprietà congiunta di Holmes Place Europe e AUCTUS Capital Partners AG dal 2016. Nel corso di questi anni, i due partner hanno sviluppato una rete di club di grandi dimensioni, sostenuta da una solida struttura patrimoniale, che oggi offre a Virgin Active una piattaforma consolidata nel più grande mercato europeo del fitness.

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Credit: Virgin Active

L’acquisizione comprende 13 club di wellness premium situati a Berlino, Düsseldorf, Amburgo, Colonia, Essen e Lubecca.

Virgin Active acquisirà la società per un corrispettivo complessivo di 135 milioni di euro, soggetto ai consueti aggiustamenti previsti al perfezionamento dell’operazione.

L’acquisizione sarà finanziata attraverso le risorse di cassa già disponibili di Virgin Active, a seguito dell’aumento di capitale con diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti, effettuato nell’ottobre 2026. L’aumento di capitale sostiene la strategia di crescita internazionale e i piani di investimento del Gruppo.

L’accordo è incondizionato: il perfezionamento dell’operazione non è quindi subordinato ad alcuna condizione ancora da soddisfare. Il perfezionamento e il trasferimento della proprietà avverranno a metà dicembre 2026, secondo i termini concordati tra le parti.

Espansione globale nel wellness premium e ingresso in Germania

L’acquisizione si inserisce nella strategia di espansione globale di Virgin Active nel segmento del wellness premium, dove la domanda continua a crescere, sostenuta da consumatori che considerano la salute e il benessere un investimento di lungo periodo. Il wellness è inoltre sempre più riconosciuto come uno strumento di prevenzione: in un contesto in cui si punta sempre più a prevenire le malattie anziché limitarsi a curarle, l’attività fisica regolare, il recupero e le relazioni sociali assumono un ruolo sempre più importante nella tutela della salute nel lungo periodo.

L’acquisizione consente al Gruppo di entrare immediatamente nel mercato tedesco attraverso una rete consolidata di club premium presenti in alcune delle principali città del Paese. L’operazione segue la recente acquisizione del primo club del Gruppo a Lugano, in Svizzera, e si affianca all’apertura del primo club a Vienna, in Austria, prevista all’inizio del 2027: operazioni che contribuiscono a rafforzare progressivamente la presenza di Virgin Active nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera).

Razionale strategico dell’operazione

La Germania rappresenta il più grande mercato europeo del fitness, con un totale di 12,4 milioni di iscritti. Il mercato ha registrato una crescita significativa nell’ultimo decennio, in particolare nel segmento premium, per il quale, secondo l’European Health & Fitness Report 2026, è prevista una crescita del 9,3% entro il 2028. Il mercato tedesco rimane inoltre fortemente frammentato e presenta livelli di penetrazione ancora contenuti rispetto ad altri Paesi europei, fattori che dovrebbero favorirne un’ulteriore crescita.

Holmes Place Germany è il principale operatore premium del mercato tedesco e dispone di una rete di club di grandi dimensioni, caratterizzata da una solida struttura patrimoniale e che necessita soltanto di investimenti aggiuntivi limitati. Grazie anche a un team manageriale di grande esperienza, Virgin Active può così contare su una piattaforma leader tramite cui sviluppare ulteriormente la propria presenza in Germania.

L’acquisizione di un’attività già consolidata e redditizia consente a Virgin Active di affermarsi fin da subito sul mercato con una presenza significativa, a fronte di un prezzo notevolmente inferiore rispetto al costo necessario per realizzare una rete di club equivalente. Questa scelta permette inoltre di ridurre i costi di avvio, eliminare i rischi legati alla fase di realizzazione e risparmiare il tempo necessario per far crescere una nuova attività fino a raggiungere dimensioni rilevanti.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di Virgin Active, orientata a rafforzare la propria presenza e leadership nei principali mercati dell’Europa continentale e a proseguire la crescita internazionale nei mercati strategici in cui dispone delle dimensioni e del posizionamento competitivo necessari per crescere con successo. Su base pro forma, Holmes Place Germany contribuirà per circa il 14% all’EBITDA 2026 del Gruppo Virgin Active.

I Social Wellness Club di Virgin Active sono progettati per rispondere alle esigenze di benessere complessivo dei soci, andando oltre il solo allenamento. Ogni club combina un’esperienza di allenamento di altissimo livello, supportata da strutture fitness d’eccellenza, con aree dedicate al recupero, spa, corsi di gruppo di elevata qualità, spazi di co-working e ambienti dedicati alla socialità, dove i soci possono incontrarsi, lavorare e rilassarsi. Il risultato è un luogo di destinazione premium che i soci possono frequentare durante tutta la giornata e che diventa parte integrante delle loro abitudini quotidiane e della comunità di cui fanno parte.

L’offerta di Holmes Place, che combina allenamento fitness, piscine, servizi wellness e personal training, si integra naturalmente con questo modello. Virgin Active intende introdurre progressivamente l’esperienza dei Social Wellness Club all’interno dei club tedeschi.

Virgin Active gestisce attualmente 224 club in 10 Paesi, con oltre un milione di soci tra Sudafrica, Regno Unito, Italia, Australia, Singapore, Thailandia, Namibia, Botswana, Qatar e Svizzera. Il Gruppo possiede e gestisce inoltre oltre 260 ristoranti dedicati all’alimentazione sana in diversi mercati nel mondo, situati sia all’interno dei club sia in sedi indipendenti, nei centri commerciali e lungo le principali vie dello shopping.

Dean Kowarski, Group CEO di Virgin Active, ha dichiarato: “ Il nostro ingresso in Germania rappresenta una tappa importante nella strategia di espansione globale di Virgin Active nel segmento del wellness premium. La Germania è il più grande mercato europeo del fitness e, attraverso Holmes Place, il suo principale operatore premium, acquisiamo una rete di club di alta qualità nelle principali città, un team di grande esperienza e una solida base di soci fidelizzati. Vogliamo partire da queste fondamenta per introdurre progressivamente il nostro modello di Social Wellness Club, che riunisce il meglio dell’allenamento e delle strutture fitness, aree dedicate al recupero e spa, corsi di gruppo di altissimo livello e spazi in cui lavorare e costruire relazioni. In un mondo sempre più digitale, crediamo che le esperienze vissute di persona stiano diventando sempre più importanti e preziose per le persone. I nostri club, in quanto luoghi in cui i soci possono incontrarsi di persona per allenarsi, recuperare le energie, lavorare e socializzare, hanno un ruolo centrale nell’economia delle esperienze. Riteniamo che vi siano ancora importanti opportunità di crescita in Germania e nell’intera area DACH e il continuo sostegno dei nostri azionisti ci consente di continuare a investire per la crescita del Gruppo.”

Integrazione e prospettive di crescita

La continuità del servizio e l’attenzione ai soci saranno elementi centrali del processo di integrazione. A seguito del perfezionamento dell’operazione, non sono previsti cambiamenti immediati che possano avere un impatto sui soci o sui collaboratori: l’integrazione nel Gruppo Virgin Active avverrà in modo graduale e attento. L’attuale team manageriale di Holmes Place Germany continuerà a operare all’interno della società.

Doron Dickman, CEO di Holmes Place Germany, ha commentato: “ L’ingresso nel Gruppo Virgin Active segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per le nostre attività in Germania. Condividiamo l’impegno a offrire esperienze di alta qualità e a mettere al primo posto il benessere dei soci. Lavoreremo insieme per gestire questa transizione, garantendo la continuità del servizio e ponendo le basi per la prossima fase di sviluppo.”

Xavier Gilabert, Group CEO di Holmes Place, ha dichiarato: “Dal 1980, Holmes Place è riconosciuta come uno dei principali operatori nel settore del fitness premium. Siamo particolarmente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in Germania, dove abbiamo costruito un team solido, stabile e ricco di talento, oltre a una cultura aziendale davvero speciale. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa storia di successo, in particolare AUCTUS Capital Partners, che è stato un partner eccellente nello sviluppo del mercato tedesco. Il nostro team e i nostri soci sono sempre stati per noi come una famiglia e siamo certi che Virgin Active continuerà a far crescere e sviluppare l’attività.”

Florian Buddemeier, Partner di AUCTUS, ha commentato: “Quando nel 2016 abbiamo avviato la nostra partnership con Holmes Place Europe, il nostro obiettivo era creare una piattaforma premium nel mercato tedesco del fitness, che era ancora fortemente frammentato. Insieme a Doron Dickman e al suo team, abbiamo ampliato la rete fino a raggiungere 13 club, investendo costantemente nella qualità. La scelta di Virgin Active di entrare nel mercato tedesco attraverso Holmes Place Germany conferma il valore di quanto costruito da questo team. Ringraziamo il management e tutti i dipendenti per questi dieci anni di eccellente collaborazione e siamo convinti che i club e i loro soci siano in ottime mani.”

Virgin Active è stata assistita da A&O Shearman (Francoforte) in qualità di consulente legale e da Grant Thornton Germany in qualità di consulente fiscale e finanziario.

Virgin Active

Dall’apertura del suo primo club nel Regno Unito nel 1999, Virgin Active è diventato un brand globale nel settore del fitness e del wellness, con 224 club in 10 Paesi e oltre un milione di soci nel mondo. Attraverso il concept di Social Wellness Club, il brand riunisce in un unico luogo allenamento e corsi di gruppo di livello internazionale, esperienze dedicate al recupero, spa, proposte dedicate all’alimentazione, spazi di co-working e aree dedicate alla socialità, creando luoghi in cui le persone possono allenarsi, ricaricare le energie, lavorare e costruire relazioni. Virgin Active continua a espandere la propria presenza globale nel segmento del wellness premium, offrendo esperienze integrate pensate per favorire il benessere nel lungo periodo. Guidata dal 2022 dal Group Chief Executive Officer Dean Kowarski, l’azienda dà priorità agli investimenti nelle persone, nell’offerta e nelle infrastrutture, con una forte attenzione alle comunità in cui opera a livello mondiale.

Holmes Place

Holmes Place Europe è un operatore internazionale di fitness club premium. Il suo portafoglio comprende i brand Holmes Place ed EVO Fitness, che gestiscono oltre 60 club tra Germania, Austria e Svizzera.

AUCTUS Capital Partners AG

AUCTUS Capital Partners AG, fondata nel 2001 e con sede a Monaco di Baviera, è uno degli investitori più attivi in Europa nel segmento delle piccole e medie imprese. AUCTUS acquisisce partecipazioni di maggioranza in PMI e ne sostiene lo sviluppo fino a trasformarle in gruppi leader di mercato attraverso strategie di buy-and-build e processi di professionalizzazione. Ad oggi, AUCTUS ha completato oltre 470 investimenti e gestisce attualmente più di 40 piattaforme. AUCTUS è gestita dai propri soci e dispone di uffici a Monaco di Baviera, Milano e Varsavia.

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Ufficio stampa Virgin Active

Edelman - Alice Radice

virginactive@edelman.com





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