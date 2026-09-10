Vindral, la società svedese che sviluppa tecnologia pronta per il futuro per audio e video in tempo reale, è stata dichiarata vincitrice di un Technology & Engineering Emmy ® Award 2026 da parte della National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS). Vindral è stata premiata nella categoria Web-Based Frame-Accurate Remote Monitoring Systems for Distributed Broadcast Production (Sistemi di monitoraggio remoto basati sul web con precisione a livello di fotogramma per la produzione televisiva distribuita).

Gli altri vincitori di questa categoria sono stati SipRadius, NBCUniversal, Grass Valley, CBS Sports, Disney, Game Creek e Amazon. I premi verranno consegnati il 14 ottobre presso il Television Academy's Saban Media Center a North Hollywood, California, dove Vindral verrà rappresentata dal CEO Daniel Alinder e da Ian Jefferson.

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