Vertex Energy, Inc. (“Vertex” o la “Società”) oggi ha annunciato il progresso di un progetto nella sua raffineria di Mobile, Alabama, per produrre oli base convenzionali del Gruppo III derivati dal greggio con l'impianto di idrocracking esistente e le relative infrastrutture di lavorazione, fornendo ai produttori e ai miscelatori di lubrificanti un'ulteriore fonte nazionale di fornitura di oli del Gruppo III di alta qualità.

Il progetto è ideato per aggiungere altri 6.000 barili al giorno di capacità produttiva di oli convenzionali del Gruppo III e supportare la produzione di oli base del Gruppo III 4 cSt, 6 cSt e 8 cSt utilizzando un flusso di gasolio sotto vuoto idrocrackizzato derivato dal greggio esistente prodotto nella raffineria della Società a Mobile, Alabama.

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