Verdantis, l'azienda di intelligenza artificiale per i ricambi e l'ottimizzazione dell'inventario MRO in settori ad alta intensità di capitale, oggi ha presentato la sua nuova identità del marchio come AI Super-agent per MRO e ha annunciato che sta lavorando alla realizzazione di una piattaforma di Gestione degli asset aziendali (EAM) interamente nativa per l'AI.

Il super-agent di Verdantis coordina nove agenti AI specializzati nelle decisioni che decidono i tempi di funzionamento dell'impianto: ricambi, criticità, domanda, riordini e pianificazione degli ordini di ricambi, criticità, domanda, riordini e pianificazione degli ordini di lavoro. Queste decisioni determinano il capitale circolante, le spese di manutenzione e il funzionamento di asset critici e, in gran parte degli impianti, queste voci sono ancora gestite in fogli di lavoro e sistemi frammentati.

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