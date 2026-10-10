Verdant Rock Limited, compagnia assicurativa di Classe 3B regolamentata dalla Bermuda Monetary Authority, ha ricevuto da Morningstar DBRS il rating di solidità finanziaria A (categoria intermedia, “low”, ossia “buona”) che ne rispecchia la capacità di soddisfare gli obblighi verso i titolari di polizze in qualità di garante finanziario a livello di investimento per il credito nei mercati emergenti.

Morningstar DBRS è un’agenzia mondiale di rating creditizio presente nel Nord America, in Europa, nell’Asia e nell’America Latina.

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Kanchan Desai | ir@verdant-rock.com | verdant-rock.com





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