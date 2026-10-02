Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e ConocoPhillips (NYSE: COP) hanno annunciato un nuovo Accordo di compravendita (SPA) a lungo termine di gas naturale liquefatto (LNG). I termini dell'SPA prevedono l'acquisto da parte di ConocoPhillips di 1,0 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di GNL da Venture Global per 20 anni, a partire dal 2030.

"Venture Global è orgogliosa di accogliere ConocoPhillips, una delle principali aziende nel settore energetico a livello mondiale, come partner a lungo termine", ha dichiarato Mike Sabel, AD di Venture Global . "L'accordo rispecchia la continua fiducia del mercato nella nostra comprovata capacità di fornire GNL statunitense affidabile e a costi contenuti in modo rapido e su larga scala".

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