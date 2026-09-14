Oggi Venture Global, Inc. (“Venture Global”; NYSE: VG) e China Gas Holdings Limited (“China Gas”; codice azionario: 0384.HK), un operatore leader nel settore del gas naturale in Cina, hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo Accordo di compravendita (SPA) per l'acquisto di 0,5 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense dal Venture Global per un periodo di vent'anni a partire dal 2030. Questo SPA porta l'attuale contratto di acquisto a lungo termine di Venture Globale con China Gas a 2,5 MTPA nell'ambito dei contratti di compravendita (SPA) con durata inferiore a 20 anni stipulati nel portafoglio di Venture Global.

"Venture Global è lieta di ampliare la propria collaborazione nel settore del GNL con China Gas, un operatore leader di gas naturale in Cina, che soddisfa la domanda sempre crescente di energia del Paese con GNL americano a basso costo proveniente dai giacimenti della Louisiana", ha dichiarato il CEO globale di Venture Global, Mike Sabel.

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