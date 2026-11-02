In data 31 ottobre 2026, Venture Global (NYSE: VG) ha dato il via alle attività commerciali della prima fase del suo secondo progetto di esportazione di GNL, dal nome Plaquemines LNG, e alla vendita di GNL statunitense a basso costo ai clienti storici della prima fase. L'avvio dell'attività commerciale (COD) della prima fase di Plaquemines LNG avviene a soli 53 mesi dalla decisione finale di investimento sul progetto, che diventa così uno dei progetti greenfield realizzati in tempi più rapidi del settore GNL.

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Investitori:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Media:

Shaylyn Hynes

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