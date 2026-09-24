Vasion Ⓡ , la piattaforma di automazione intelligente della stampa su cui contano oltre 14.000 imprese in tutto il mondo, oggi ha presentato un rinnovamento completo del suo programma Global Partner, che offre le risorse che i partner si aspettano da Vasion: incentivi sempre attivi, onboarding strutturato, formazione avanzata e un’esperienza di portale riprogettata – il tutto ideato per aiutare i partner a crescere, competere e fornire risultati migliori ai clienti in un momento in cui l’IA agentica sta ridefinendo il modo in cui le aziende automatizzano l’attività.

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Mentre le aziende adottano in misura crescente l’automazione agentica, gli ambienti di stampa e dei flussi di lavoro documentali agentici rimangono un’opportunità di canale trascurata. IDC prevede che entro il 2026 il 40% di tutti i ruoli operativi delle aziende Global 2000 prevederà l’interazione con agenti IA, ridefinendo posizioni tradizionali di livello junior, intermedio e senior [1] .

La ricerca condotta da IDC evidenzia come questa nuova classe di intelligenza artificiale stia trasformando non solo la velocità con cui le imprese innovano ma il modo stesso in cui si lavora in ogni settore [1] . Un’analisi Quocirca aggiunge un dato specifico relativo al settore della stampa: meno della metà (47%) dei responsabili delle decisioni IT pianifica di investire nell’ammodernamento dell’infrastruttura di stampa nel 2026, anche se il 64% prevede di aumentare gli investimenti nell’IA e il 63% intende incrementare gli investimenti nell’elaborazione intelligente dei documenti [3] .

Questo divario non riguarda solo la tecnologia, ma anche chi aiuta le imprese a colmarlo. Secondo un sondaggio IDC del 2026 [2] , “il fatto che gli integratori di sistema e i le società di consulenza IT siano considerati la tipologia di partner di maggior valore rispecchia quanto sia complessa l’implementazione in ambienti di produzione reali. Un’IA agentica affidabile nelle operazioni IT non è un problema meramente tecnologico e le imprese che lo comprendono fin da subito stanno facendo progressi più rapidi”. La community di partner Vasion è essenziale per colmare questa lacuna. Il programma rinnovato allinea i partner con riferimento alla strategia, premia la continuità nelle vendite e certifica le competenze in ogni fase del percorso.

“I partner si rivolgono a TD SYNNEX per il know-how, la formazione e il supporto necessari a portare tecnologie innovative sul mercato. Questo programma aggiornato di Vasion offre loro maggiore chiarezza e flessibilità nello sviluppo della loro offerta Vasion insieme a noi”, spiega Scott Young, vice presidente senior vendor presso TD SYNNEX. “Riducendo la complessità e fornendo incentivi costanti, il programma consente ai partner di creare soluzioni scalabili in modo più efficace, garantire risultati migliori ai clienti e dare impulso a una crescita del business a lungo termine”.

I miglioramenti del programma includono:

Una migliore esperienza di partner: un portale per i partner riprogettato mette a portata di mano la registrazione delle trattative, i contenuti di formazione e i percorsi di onboarding, affiancati da un supporto al lancio personalizzato e da strumenti di vendita co-brandizzati per accorciare il time-to-value.

un portale per i partner riprogettato mette a portata di mano la registrazione delle trattative, i contenuti di formazione e i percorsi di onboarding, affiancati da un supporto al lancio personalizzato e da strumenti di vendita co-brandizzati per accorciare il time-to-value. Formazione avanzata per ogni ruolo: nuove risorse per la formazione allineano i partner con riferimento alla strategia, al prodotto e alla vendita congiunta. Partner Elevate è una serie di webinar mensili mirati che tiene aggiornati i partner sulle novità strategiche di prodotto, sulle tattiche pratiche di vendita congiunta e sulle strategie di pipeline. La Partner Playbook offre contenuti completi che coprono quadri di riferimento strategici, best practice di vendita, schede comparative, messaggistica, schede per le argomentazioni di vendita e casi d’uso verticali. La nuova Vasion Partner Academy introduce percorsi di certificazione aggiornati per le vendite in generale e quelle tecniche oltre all’assistenza tecnica, con esami di certificazione corredati da badge digitali e credenziali che attestano la competenza del partner sul mercato.

nuove risorse per la formazione allineano i partner con riferimento alla strategia, al prodotto e alla vendita congiunta. è una serie di webinar mensili mirati che tiene aggiornati i partner sulle novità strategiche di prodotto, sulle tattiche pratiche di vendita congiunta e sulle strategie di pipeline. La offre contenuti completi che coprono quadri di riferimento strategici, best practice di vendita, schede comparative, messaggistica, schede per le argomentazioni di vendita e casi d’uso verticali. La nuova Vasion introduce percorsi di certificazione aggiornati per le vendite in generale e quelle tecniche oltre all’assistenza tecnica, con esami di certificazione corredati da badge digitali e credenziali che attestano la competenza del partner sul mercato. Guide dei partner aggiornate: pensate per allineare ciascuna tipologia di partner alle pratiche più adatte al proprio modello di vendita.

pensate per allineare ciascuna tipologia di partner alle pratiche più adatte al proprio modello di vendita. Incentivi sempre attivi con Vasion Partner Accelerator: una strategia di incentivi continui che sostituisce gli incentivi per vendite tattiche a breve termine (SPIF), premiando i partner per la registrazione degli accordi conclusi, le opportunità e i ricavi generati ogni giorno dell’anno.

“Abbiamo iniziato questo rinnovamento ponendoci una semplice domanda: cosa si aspettano i partner da noi in ogni fase del percorso?“, aggiunge Reza Parsia, vice presidente globale canali e partnership. “La risposta è stata: sicurezza e ammodernamento su cui poter contare, incentivi sempre attivi che premiano la continuità nelle vendite e un’accademia di certificazione che attesti le competenze dei partner, estendendosi ora fino alla gestione della stampa agentica. Abbiamo integrato tutti questi vantaggi in un portale che consente di attuare senza fatica la formazione e la registrazione degli accordi conclusi“.

Al centro di questo rinnovamento c’è una filosofia che dà priorità ai partner: questi dovrebbero essere ricompensati per la loro crescita insieme a Vasion anziché dover pagare per accedere al programma. Fondi di sviluppo marketing sono a disposizione dei partner che investono al fianco di Vasion. La formazione, gli incentivi e gli strumenti sono progettati in funzione di un unico obiettivo: rendere i partner Vasion la prima scelta dei clienti quando si tratta di anmmodernare la stampa, automatizzare gli elementi in uscita e sgravare l’help desk da compiti ripetitivi e di basso valore.

Disponibilità

Il programma Global Partner rinnovato è già disponibile per i rivenditori, i fornitori di servizi gestiti (MSP), i distributori e i partner di alleanze tecnologiche Vasion in tutto il mondo. Per saperne di più i partner attuali e potenziali possono visitare il sito vasion.com/partners

Informazioni su Vasion

Vasion è un leader nel settore dell’automazione intelligente della stampa, che rende la trasformazione digitale accessibile a tutti eliminando i server di stampa, unificando gli ambienti di stampa e digitalizzando i flussi di lavoro documentali. Famosa per aver lanciato per prima la stampa diretta IP senza server con PrinterLogic, Vasion sta ora ridefinendo la gestione moderna degli elementi in uscita grazie a una delle piattaforme native sul cloud più sicure al mondo, che si appoggia alle certificazioni ISO 42001 e ISO 27001, a un report SOC 2 Type II e all’autorizzazione FedRAMP® High. Più di 14.000 clienti in tutto il mondo, tra cui centinaia delle principali imprese mondiali, impiegano il software Vasion per ammodernare, unificare, automatizzare e proteggere i propri ambienti di stampa, al contempo implementando e abilitando l’IA agentica a livello documentale attraverso funzionalità come Print Agent e Forms Agent nell’ambito di Vasion Automate [4] . Per saperne di più visitare il sito vasion.com.

Note per i redattori: le seguenti sono le fonti delle statistiche di cui sopra.

[1] Comunicato stampa IDC, “IDC FutureScape 2026 Predictions Reveal the Rise of Agentic AI and a Turning Point in Enterprise Transformation”, 23 ottobre 2025.

[2] Sondaggio IDC: Early Adopters of Agentic AI Use Cases Within the IT Operations Function, 2026, n. US54569826, giugno 2026.

[3] Ricerca Quocirca, citata in “Vasion Intelligent Print Automation targets the print modernisation gap”, Quocirca, 8 luglio 2026

[4] Varie pagine del prodotto Vasion Automate che descrivono VAI (Vasion Artificial Intelligence) e i relativi agenti specializzati: Print Agent, Forms Agent e Agent Workflow Step. https://vasion.com/automate/ e https://vasion.com/products/vasion-automate/

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